Juillet dimanche après-midi

chaleur soleil brûlant

les grillons ne font même plus tacatac, tacatac

silence chaleur

sonnerie

mesdames messieurs

la voiture 57 est définitivement détachée

nous demandons à tous les voyageurs de rester assis

jusqu'à nouvelle information

nous vous remercions pour votre attention.

Crachotement grésillement silence

dans le couloir une ombre furtive

Blaise Cendrars un Corail ?

déchéance

mais c'est le bout du tunnel

cimetière immense

locomotives wagons autorails

jaunes rouges bleus verts noirs

feux d'artifice

sans bruit

gratuits.

bout du tunnel

le chef de gare s'apprête à donner le signal

Blaise, veux-tu de moi pour compagnon ?

Oui je sais le Transsibérien la neige la vodka les femmes...

je ne peux t'offrir pareil bagage

mais serai le compagnon d'un infini voyage

et nous serons d'éternels passagers clandestins

complices d'aventures folles.

Regarde ! Même ces tortillards pourront nous emmener

hors d'atteinte

loin des petitesses des mesquineries besogneuses.

Allons, vite !

C'est le bout du tunnel !

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).