LE CAPITAL DES MOTS - GABRIEL MEUNIER

pauvre Saint Antoine

cherchez bien, fouillez son répertoire de Tentations

la bougeomanie ? absente de ses péchés !

et pourtant

Sacs à dos valises malles de luxe pauvres besaces paniers cabas filoches

autant de petits bouts de maison beaux ou moches.

boucler ouvrir boucler ouvrir boucler

comme l'escargot sort rentre sort de sa coquille.

Fuir pour rencontrer découvrir pour conquérir

oublier pour trouver

enterrer exhumer emballer

déchets soucis amitiés

à en perdre haleine.

Voyageurs aux longs cours

vagabonds pèlerins nababs ou pauvres hères

quoi de plus sain que d'aller voir ailleurs ?

Vraiment ? Le crédo des émigrés ?

La curiosité vilain péché ? Ulysse aurait été frappé d'anathème !

Entre Diogène et Vasco de Gama

entre le dedans et le dehors le vieux et le neuf

imitations

invasions

traductions.

Au prisonnier essayez d'offrir Voyage autour de ma chambre

vous en gardera-t-il une profonde reconnaissance ?

Petits ou grands voyages

peu importent départs en fanfare arrivées en catimini

les plus beaux moments sont de petites haltes en chemin.

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).