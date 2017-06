oeil forme difforme dissoudre le sang le ciel inclus dans l'objet oiseau capricieux du silence mots tus dans la tête obtuse chiffons

Nous sommes

les matins fragiles

où les yeux cherchent

encore et toujours

***

souffle du mot

dans la bouche

du silence

émiettement

du monde

***

demeurer immobile

dans le mouvement

attendre que se fige

l'élan pour mieux

avancer et altérer

les déplacements

ouvrir et fermer

***

nos chemins

parcourent

des étoiles

dans les

galaxies

esprits

volatiles

automates

psychiques

pensées

nos pas

sur les pas

des autres

vont

***

gris de la pluie

dans l'air

comme une respiration

sourde

des choses

***

matin toujours là

comme une main

au bout du bras

matin d'ombre

au fil des arbres

au fil de l'eau

matin au soleil

sur les pierres

chaudes

***

Schizophrénie des pensées

matin aigu

mots pesants

Schizophrénie des actes

à la portée du monde

sujet aux angoisses

perpendiculaires

***

quel est le nom exact des choses ?

qui nomme quoi et quoi nomme qui ?

tout ce que l'on sait s'efface

s'oublie

***

Pays rêvé du monde

cercle parfait

soleil troué

nous sommes tous

à ta recherche

dans nos mains

l'espoir

à nos pas

le coeur qui bat

***

Des bruits

un peu d'ombre

le soleil

il y a ce que nous

saisissons du temps

La ville est

les trottoirs brillent

polis par les mots

***

dans le dédale des rues

avoisinant la peur

le doute parfois

quel chant désespéré

tient en haleine

nos certitudes ?

***

marge d'île en escale d'oubli

pieuvre latente dans la circonférence

rhésus imminent

nous le soleil on le partage

de cri à cri

cavalier

***

Sombre écho de la nuit

éternelle

il faut laisser la langue

s'en éloigner

nous prémunir

peut-être

du grand vide

universel

***

C'est bien

ce sentiment

que tout nous

appartient

même les étoiles

même la nuit

et le petit matin

et enfin le jour

c'est bien

parfois

ERIC DUBOIS

Il se présente :

Éric Dubois est l'auteur de nombreux livres de poésie aux éditions Le Manuscrit, Encres Vives, Hélices, Publie.net, L'Harmattan, Unicité, depuis 2001. Éric Dubois collabore par des poèmes avec la collagiste Ghislaine Lejard à la réalisation de livres pauvres. Il est présent dans de nombreuses anthologies depuis 2004. Poèmes et articles en revues et sur des sites littéraires depuis 1995.

Éric Dubois dessine, peint et photographie.

Il bricole des vidéos.

Eric Dubois est référencé au Centre National de Ressources pour la Poésie ( Le Printemps des Poètes) et à la Maison des Ecrivains et de la Littérature , dans l'Anthologie Progressive de Poésie en Liberté et sur Evene ( Le Figaroscope) . Il est aussi référencé au Movimiento Poetas del Mundo .

Eric Dubois est référencé aussi sur Wikimonde Plus .

Il est membre de l'Union des Poètes & Cie et sociétaire de la SOFIA . Il est membre de la SGDL.

Et membre aussi du Collège du Prix Littéraire Rive Gauche à Paris et de l'association Rive Gauche à Paris. Eric Dubois est membre du Comité de lecture du Concours Poésie en Liberté 2016 et 2017 .

Eric Dubois est président de l'association Le Capital des Mots.