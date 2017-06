Des arbres blancs se découvraient

Seuls à la lumière vive de nos pensées

Pour se déplier comme des utopies

Nous ranimions des paysages de leur torpeur

Solitaires et étonnés devant leurs vies

Que des hommes passionnés dessinèrent

Maints signes au plus profond de la Terre

Dans l’ouvrage de ses strates et racines

Brûlant et se renouvelant d’âge en âge

***

Allongés sur l’herbe l’aurore vint

Avec la rosée sur le seuil de nos corps

En contrebas de mots d’images et de signes

S’échappèrent alors d’entre nos doigts

Des voix qui déplièrent la voile de nos rêves

Pour une course folle au-dessus de la vallée

Parmi le silence des pierres dressées

Et avec des gestes intimes comme offrandes

Nous déposâmes nos cœurs assoiffés

***

Entre les collines un chemin courait

Menant à la cabane de nos veillées d’été

Là où nous construisions un autre monde

Nous nous absentions au bord de la rivière

Dans la durée de son cours d’eau pure

Pour plonger dans un rêve d’offrandes

Au-delà de nos paupières baissées

Se dévoilait une terre de joie et d’apaisement

Qui disparaissait sitôt quand elles se relevaient

DIDIER DU BLÉ

Il se présente :





Didier Du Blé a fait des études d’histoire de l’art et de philosophie orientale. Ensuite, il a travaillé comme documentaliste et effectué des voyages qui l’ont conduit à participer à des fouilles archéologiques. Il a aussi étudié des particularités culturelles comme : la sculpture grecque archaïque, la représentation des bodhisattvas dans l’art du Gandhâra ou le Vide et le Plein dans la peinture chinoise. Il est un spécialiste des peintres Nicolas Roerich et Solange Tarazi. Il collabore aux Petites Affiches comme chroniqueur d’art et à la Revue Indépendante.





Editions : Poursuite, Les Paragraphes Littéraires de Paris – Danse corps de danse, supplément au n°267 de la Revue Indépendante – Nicolas Roerich, courte biographie, Pax Cultura – Pierre tressée, Editions L’Harmattan – Signes du voyage, La Parole Miroir éditions – Moments, L’Arbre de Mer éditions – Brûler ses traces, Editions Kirographaires – D’un instant à l’autre, Editions L’Harmattan