Qui viendra ?

La cohorte des souvenirs,

la légion des obligations,

tant d’adresses déjà habitées,

utilisées, usées jusqu’au crépuscule.

Alors on s’invente un passé,

le marin de Valparaiso,

le visiteur du cap Nord, la route en Nouvelle-Ecosse.

On en n’oublie jusqu’aux

noms de ses frères

jusqu’aux métiers que nous avons tenus

les portes que nous avons définitivement closes.

***

Qui viendra ?

En face la maison est inhabitée

depuis une quarantaine d'années,

le toit s'est effondré,

deux pneus de tracteur

sont utilisés pour accéder

à l'étage.

Les deux maisons mitoyennes

sont vides

cadenassées

depuis déjà dix ans.

Qui viendra ?

Tout s’oublie,

la couleur des bottes de foin,

le bruit du vent en lisière du bois,

l'eau dévalant les tuiles,

même le goût de la sueur,

le goût du labeur

la saveur des sourires

que les ombres effacent.

***

Qui viendra ?

Qui viendra ?

La lente usure des rides,

la fatigue

et toujours ce silence

ce silence interminable

le monde interminable

BENJAMIN HOPIN

Il se présente :

Benjamin Hopin est né en 1983. Poète et musicien en marge de ses gardes de nuit en hôpital, il vit près de Chartres et a notamment publié dans les revues "Comme en Poésie", "Libelle", "Ploc", "La Toile de l'Un", "17secondes", "Poésie sur seine", "Cequireste", "Traction-brabant" et "Créatures". Il est l'auteur de recueils de poésies : " Au-delà de l'absence " paru chez "Edilivre" en septembre 2013, "Où passe son rivage" plaquette auto-éditée en août 2015 et "Territoire arpentés" paru aux éditions "Créatures" en février 2016.