Vagabondage





Sur mon chemin de solitude

et de vagabondage,

j’ai ramassé

quelques pommes de pin

trempées d’aurore encore rose

comme le soleil levant.





Ils brillaient ces trophées

de ma solitude

au creux de mes mains mûres

comme le blé,

au creux de mes mains déjà blettes.





Ils murmuraient

comme l’eau de source,

tintinnabulaient à mes oreilles

encore tièdes de la soirée d’hier.

Trophées froissés par le jour bleu

qui s’annonçait serein.





Je riais aux étoiles

encore absentes la veille

mais qui pointeraient,

perceraient le ciel

comme des glaives d’or,

des miettes infinies de lumière.

Je riais dans l’herbe drue, indélébile

que je foulerai plus tard sous mes pas,

que je piétinerai en silence

parmi le parfum de figues sèches,

de roses en suspens,





parmi le croassement strident

des corneilles et le chant rauque

des oiseaux bleus dans le levant.





ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) et Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives. Dernièrement, elle a également publié Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français, ainsi que Tessons et miroirs aux éditions Vox Scriba (2017).

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero et à la revue Poésie sur Seine (n°94). En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen