LE CAPITAL DES MOTS - ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Voyance









Au fond de ma tasse,

je scrute les traces brunes

laissées par le marc de café

que je viens de boire

à petites, très petites gorgées.





Labyrinthe de poudre noire

qui esquisse un chemin :

celui de ma destinée

et de ma solitude.





Au fond du soir

que j’entrevois

dans le fond

de ma tasse ébréchée,





je regarde le soleil

se crisper, se tordre

comme une fleur jaune

de papier crépon qui s’effrite.





Je vois mon ciel bleu dépareillé

qui se brise en mille morceaux

comme des éclats d’azulejos

qu’un jour, je lancerai loin

au-dessus de la mer





pour construire

un pont de céramique

brûlé à la chaux vive de l’été,





un pont entre le sable rose

et la mer et son écume,

entre les vagues

aux boucles bleues





et le ciel en suspens

pendu à la nacelle

indomptée de la lune.





Au fond de ma tasse

maintenant brisée,

je vois mon corps

et ses débris

d’étoiles blessées,





je vois mon corps

rapiécé de silence,

dans un océan

de sommeil et d’éternité.









ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) et Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives. Dernièrement, elle a également publié Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français, ainsi que Tessons et miroirs aux éditions Vox Scriba (2017).

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero et à la revue Poésie sur Seine (n°94). En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen