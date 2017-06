Météore













Je creuse le bitume

écartelé de nuit,

encore violet

des frasques de la veille,

rayé de noir,

lorsque sonne minuit

et que les hiboux sortent

des arbres en pagaille





noueux comme

la nuit d’ébène,

comme des corbeaux

freux froissés de soir,





lorsque sonne l’angélus

et que s’effondre

comme météore





l’étoile filante sur l’or

des champs de blé

qui frissonnent

sous mon ciel de suie.

***



Plume





Je marche sur la mer,

une plume de mouette

entre les mains.

comme une fleur vibratile,

elle me file entre les doigts.





Je tente de la rattraper

mais elle flotte,

petit oiseau de soie,

sur l’eau bleue émiettée

et son calme silence.





Je la laisse glisser

comme une fragile proie

qui se laisserait porter

par les vagues frêles

et les courants d’écume

de la mer abordée.





Je la laisse flotter,

voile de nacre

au tissu argenté

qui miroite sous l’ombre

de mon soleil blessé.





Plume d’oiseau,

plume froissée d’été,

je te laisse vagabonder

errer sur l’eau blême,

comme une bouteille de verre

jetée à la mer

et son message d’amour crypté





ou comme une vague

que caresserait

un soleil étrange

sur le fil de son infime destinée.









ALIX LERMAN ENRIQUEZ









Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) et Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives. Dernièrement, elle a également publié Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français, ainsi que Tessons et miroirs aux éditions Vox Scriba (2017).

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle est lauréate du prix de poésie Jean Rivet 2017 pour son recueil Lever l’ancre . Alix Lerman Enriquez a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a par ailleurs collaboré à la revue Xero (n°13,14, 15) , à la revue Le Portulan bleu (n°24) ainsi qu’à Poésie sur Seine (n°94). En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen