Maison de proue





Une maison de proue au bord du monde

sextant

Jamais vue la casserole ailleurs aussi penchée

émulsionne

renverse

toute

par la queue

au-dessus du village

l'huile de tes cieux

Arraisonnée par la nuit concave

j'habite une chaloupe

- quand bien même trois feux épars tracent l'horizon droit des hameaux

Mais au-dessus !

cercle de nuit

dôme doux du bord du monde

partout

presque tes cils me regardent

à la mer noire

où ma voix mes mains ne tremblent plus.





***

Delta





En-dessous est l'ancien delta

Les marécages où tournent et s'embourbent les vases sèches

Mes lèvres ont quitté la soif - c'est fait

Dans l'âme, en repli sur soi, centaines d'agrafes

- Des mammifères -

Volent dans la nuit cajun, s'accrochant à ton jupon

Il se teint de rouge

Et mes cils sont d'argile

***





Le bain





Peut-être qu'après s'être séché

de la pressure des sept sources

comme aux fonts baptismaux

dans la macération des chênes

il a gardé ce vernis



baigné dans un lac de thé

imprégné à travers le derme

oint mais jusqu'où





et rejoint le fleuve

Eternal life





au bord

les godasses - la serviette

le train qui passe - les veaux

Eternal life



et la promesse du rite

l'étranger - la serviette

qu'il avait faite plus jeune





revenir chaque été - nager

ici au fleuve

renaître dans l'eau



Eternal life

qui charriera d'autres ombres.





***









Rien ne vaille





Quand à tout va

La solitude des cendres tourbillonne en colonne

Infestant et la pulpe et chaque molécule

Alors comment sans mots que mécaniques

Agir sur l’inanité du jour dans l'épaisse poussière

Sans la fermeté sans os ?

C’est d’ailleurs atroce dans ces fumerolles comme une béance jugulaire semble déborder mon sourire

Rien ne vaille

Sinon une direction, possiblement meuble

Inévitablement dedans ou fors le gris

Comme si pas d’autre jauge

A quoi rimerait livrer bataille ?

Il n'y a que le choix d’un chemin dans l'épaisseur

Parce qu'il faut bien reprendre la lumière

Avancer à pas d’ombres

Comme ne pas y penser

Reprendre la lumière si loin qu’on l’avait laissée.





***

Les nochers





Sur quel pied tu danses ici-là ?

Parce que, quand même, qu'est-ce qu'on est bougés

Ancrés, mal arrimés à nos langues tordues

Crochetées dans du ciment mou - ça bougeait moins avant

On croyait aux pommiers

Encordés pour ne pas partir, juste remués

Et tous ces brouillards collants

Sur quelles plumes on y va

- tu y vas toi, là-haut ?

Parce que, qu'est-ce qu'on n'est pas rendus...

Les planètes, quand même, belles et calmes

Et fixes

Les étés parallèles, les étoiles bien rangées

C'est pas là-ici encore

Et je suis pas nocher, pas nocher ailé

D'autres sont dans des pirogues

On n'en peut plus des fois, alors on se tient aux panneaux

Aux mains des murs, avec nos bouches pliées sous le ventre

D'où tombe un gros colis de silence avalé

Après, on peut toujours presser l'encre de la peau, souvent

Et la faire dégouliner, chaque jour

Dans le coeur blanc des arbres

Et les regarder, les arbres

Pousser longtemps

Dans du ciment mou, la mer noire

Parmi les panneaux

Ici-là

Longtemps et vers là-haut





Des arbres

Des arbres comme des nochers.









RAPHAËL ROUXEVILLE

Il se présente :



Raphaël Rouxeville a étudié et enseigné les lettres. Il y a peu (la quarantaine suffisamment sonnée), il s'est mis à écrire de la poésie. Quelques-uns de ces poèmes ont été publiés en début d'année sur le site Terre à Ciel.