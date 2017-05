Des matins

L'aube est venue à ma fenêtre

elle a frôlé mes yeux

et m'a réveillée

vouloir lui résister

c'est se battre contre des anges

Le matin m'attire à lui

et je lui tends les bras

un peu triste de laisser mes rêves

habitée d'une mélodie

dont il est difficile de se défaire

Un matin presque gris

les rêves partis en fumée

et le temps devant soi,

ligne au cordeau

jalonnée de repères

de gestes à enchaîner

Un matin presque bleu

des rêves plein la tête

et le temps devant soi,

ligne de faîte

hachurée d’incertain

de hasards à saisir

Des jours comme tant d'autres

les jours se ressemblent

c’est leur couleur qui change

Une lumière danse sur l’horizon

le disque du soleil

perfore la terre

demi-sphère posée

qui gonfle s’envole

pépite d’or rose

puis miel

puis trop vive pour savoir

elle prend tout le ciel

et fait cligner les yeux

MARTINE ROUHART

Elle se présente :

Née à Mons en 1954. Juriste de formation, depuis toujours amoureuse des livres et de la littérature, elle a été naturellement amenée à prendre elle-même la plume. Mais c’est grâce à l’une de ces épreuves de la vie qui vous tombe dessus sans crier gare que l’écriture a définitivement pris le dessus.

Associations :

Membre de l’Association des Ecrivains Belges de langue française (AEB)

Membre du CA de l’AREAW (Association Royale des artistes et écrivains de Wallonie) depuis 2017 et chroniqueuse littéraire pour l'AREAW

NB : des chroniques de mes livres publiés se trouvent aussi notamment sur les sites de ces associations : http://www.ecrivainsbelges.be/

http://areaw.org/

Bibliographie :

Au fil des pages, roman, Editions Memory, Tenneville, 2012

Puzzle, roman, Editions Memory, Tenneville, 2013

Aller-Retour, roman, Editions Edilivre, Paris, 2014

Séparations , roman, Editions Dricot, Liège, 2015

Agir et accueillir, récit, réédition, Brumerge, Grenoble, 2016

Proche lointain, roman, Dricot, Liège, 2016

Participation au recueil Résonances, Jacques Flament Editions, parution mai 2017

La solitude des étoiles , roman, éd. Murmure des Soirs, parution janvier 2018

Contributions revues littéraires (articles, poésie et nouvelles) : Nos Lettres (AEB)/ Aura (Clair de Luth à Mons)/ La Revue Générale/ Revues en ligne Le Capital des mots et Infusion revue

Prix :

Primée au prix de poésie Pierre Nothomb 2014