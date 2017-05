Le Capital des Mots soutient l'initiative De l'humain pour les migrants et le projet d'une anthologie dirigée par Jean Leznod. Le Capital des mots en publie quelques extraits. En voici un.

À un ami resté là-bas



Mon cher Nassim, J'espère que ce mot jeté par-delà les mers, au plein coeur de la guerre, te parviendra. Je voulais te rassurer, nous sommes tous bien arrivés. Dans un monde inconnu, où le ciel est sans couleur et l'air froid, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Je pense à toi, mon ami, à nos conversations le soir, à l'ombre de l'amandier, au soleil rouge qui enflammait pour nous les montagnes enneigées, je pense à mes enfants et à tout ce qui aurait dû être, je pense à la folie des hommes et à nos amis, perdus ou dispersés. J'ignore si mes yeux reverront un jour les eaux bleu marine de l'Euphrate et nos collines nacrées d'oliviers, je ne sais pas même ce qu'il en restera. L'avenir, immense, incertain, un précipice. Nous en sortirons-nous, la greffe prendra-t-elle, dans cette terre étrangère ou nous faudra-t-il nous transplanter ailleurs ? Zayane, ton amie exilée.

MARTINE ROUHART

Elle se présente :

Brève biographie



Née à Mons en 1954. Juriste de formation, depuis toujours amoureuse des livres et de la littérature, elle a été naturellement amenée à prendre elle-même la plume. Mais c’est grâce à l’une de ces épreuves de la vie qui vous tombe dessus sans crier gare que l’écriture a définitivement pris le dessus.



Associations



Membre de l’Association des Ecrivains Belges de langue française (AEB)

Membre du CA de l’AREAW (Association Royale des artistes et écrivains de Wallonie) depuis 2017 et chroniqueuse littéraire pour l'AREAW

Contributions revues littéraires (articles, poésie et nouvelles) : Nos Lettres (AEB) / Aura (Clair de Luth à Mons) / La Revue Générale/ Revues en ligne Le Capital des mots et Infusion revue.



Prix



Primée au prix de poésie Pierre Nothomb 2014

Prix Mons/Emile Poumon 2014 décerné par l’AREAW.