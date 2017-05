GO FAST





L’autoroute cerne la nuit pour la réfection des pensées

Les cônes réfléchissants bordent les voies rapides

Les panneaux lumineux demandent de ralentir

Des acteurs tournent un road-movie

Les projecteurs puissants sont braqués sur la scène

Rouler droit sans faire de strike

Retour aux petits errements du mental

On s’applique à ne pas éblouir ceux qui viennent en face

Sans plomb dans les yeux

Pied sur l’accélérateur

Un carré noir sur fond noir carbure

Un permis C s’est fait une beauté

Les joues rouges d’une Mercedes s’enflamment

Le rétrograde change de vitesse

Un bolide rétrocède

On approche de la zone de réparation

Les travailleurs de la route comblent les trous

Le roulis des châssis adhère à la chaussée

Roule ma poule

Au péage toutes les barrières se lèvent

Prochain arrêt

Les mots quêtent le plein des sens et démarrent en trombe pour rattraper le temps perdu.





21 mai 2017

LAURE WEIL

Laure Weil se présente :



Professeur agrégée d'arts plastiques, je suis aussi curieuse de littérature, de cinéma et d'architecture. J'ai fabriqué quelques livres d'artistes, dont le lien entre eux semble être l'effacement. Livres restés confidentiels. J'écris généralement pour restituer une rencontre avec une œuvre, qu'elle appartienne au champ des arts plastiques ou au cinéma.

Je cherche à diffuser mes textes parce qu'il est plus facile de se motiver à écrire régulièrement quand on sait que ses textes sont susceptibles d'être publiés.

Mes écrits sont nourris par ma culture des arts plastiques et par ma liberté à jouer avec les mots, comme s'il s'agissait de couleurs pour un peintre.