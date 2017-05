Pince tes cordes mon pinson

Si ta voix est grave

Chante le blues

Si les corbeaux te prennent de haut

Sois baryton

Si les rapaces volent haut

Fuis la horde

Si les notes s’échappent

Sois fusion

Si tes doigts ont trop joué

Chéris-les

Sans raideur

Tables et cordes

Ne tiennent pas debout

Robin des bois

À ta tête

Les clés s’accordent

Tes doigts sont légion

Sors des cases

Sois voleur au milieu des oiseaux

Sois l’erreur de la terreur

L’air de la terre

Le sou

Rire

Qu’on donne aux hommes qui n’ont rien

Sois l’air qu’on fredonne

La terre qu’on moissonne

S’il le faut

Joue vite

Si tu peux

Loup en fuite

Sans biens

Ni couteau

Âme-toi

Du seul talent de tes doigts qui courent

Après ta joie

Une rafale de pollens s’affole et danse

Sois le dos qui jamais ne s’échine

Le réveil qui s’étire

Le midi à son firmament

Le facile

Le solide

Le jamais las

Le ciel et les nuages tes seuls fardeaux.





8 mai 2017













LAURE WEIL

Laure Weil se présente :



Professeur agrégée d'arts plastiques, je suis aussi curieuse de littérature, de cinéma et d'architecture. J'ai fabriqué quelques livres d'artistes, dont le lien entre eux semble être l'effacement. Livres restés confidentiels. J'écris généralement pour restituer une rencontre avec une œuvre, qu'elle appartienne au champ des arts plastiques ou au cinéma.

Je cherche à diffuser mes textes parce qu'il est plus facile de se motiver à écrire régulièrement quand on sait que ses textes sont susceptibles d'être publiés.

Mes écrits sont nourris par ma culture des arts plastiques et par ma liberté à jouer avec les mots, comme s'il s'agissait de couleurs pour un peintre.