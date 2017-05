LE CAPITAL DES MOTS - GABRIEL MEUNIER

(petit parallèle entre le monde politique et le monde gastronomique )

petits cuistots et grands cuisiniers sont de fins politiciens

maires députés sénateurs ministres présidents

pourraient bien s'en inspirer

et réjouir nos papilles

Crucial choix d'une recette

alternatives du moment des invités possibilités

s'inscrire dans la tradition l'ordre

transmission des règles des commandes hommes d'appareils.

Ou s'engager pour l'invention l'improvisation

feu d'artifice sans successeur

sans lendemain ? Coup d’État.

Approvisionnements

petite salade fraîche du jardin

champignons sauvages

petits goujons ou poissons des grands fonds

jeunes loups ou vieux briscards.

Découpages

laver les origines épluchage impitoyable

garder la peau tailler à la diable

désosser chirurgie des circonscriptions

lente conquête du pouvoir.

Sauce mitonnée ou nature ?

sauce longue pour cinq pour six pour dix

un de plus ? Vous inquiétez pas !

Griller, l'art du feu, monter les marches du podium

rosbif une tranche chacun.

Epices

saveurs lointaines des paradis fiscaux

piment du candidat surprise

subtilité des panachages

registre animal ou floral

Cuisson

invisibles et sourdes fermentations sous les couvercles

brusques révoltes la rue casserole déborde

pleine gomme la rampe à gaz

minuterie ou tic tac de l'horloge

Inversion des rôles ?

candidats à la pluche aux fourneaux à la plonge

restos cambuses bouis-bouis bouchons brasseries quatre étoiles

des promesses aux ventres pleins

la carte sera belle.

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).