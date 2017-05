un jour carnet d'adresses téléphone

nom prénom visage tout revient

mais il est parti là haut

biner les étoiles

alors ?

touche F pour effacer

mise à jour refusée

nouvel essai

cette suppression n'est pas possible

veuillez entrez un code valide

il a bien raison

ce vieux portable

insupportable.

Monsieur

après examen attentif de votre curriculum vitae

nous vous offrons une mise à jour gratuite

sans engagement de votre part

avec notre sincère intérêt.

Bon de réduction immédiate pour toute nouvelle paire

Il est temps de changer de lunettes !

Demain nous serons ouverts

Vos opticiens les plus chers.

Septembre

Rentrée écoliers

Papiers peints collections

Janvier salon international du prêt à porter

Inscrivez vous et gagnez une sélection pour deux personnes.

Mise à jour du cerveau du coeur des vêtements de la peau

Clinique centre de réadaptation programme minceur

Signez en bas oubliez le reste n'apportez rien.

Votre fils veut s'inscrire en septembre ?

Mise à niveau impérative.

Hôpital intercommunal

Le cantonnier

stop mise à jour

le technicien de surface

arrêt cardiaque

pile modèle périmé

il refuse la mise à jour

les étoiles ne sont pas à vendre.

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).