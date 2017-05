Terrasse de café à l’abri du vent,

la chaise face à la rue passante

Les yeux ouverts un peu plissés sous le soleil – l’oreille,

eux clos, se suffirait à décrire

en nuances le mouvement

Un pas, là sur la gauche, en très bref

suspens, non trébuchement – aussitôt renoue avec son rythme

Talons hauts, longues jambes porteuses

vers où ? d’une allure à léger tangage,

visage résolu, cap tenant

C’est l’hésitation qui parle, non le flux

Une menue rupture à même l’indéfini

Quand le suivi revient, et la ligne,

sous le tempo demeure un non-temps, ce retrait, cet écart,

amorce d’un autrement non déclaré qui vibre

***

Où sommes-nous ? Dans des couloirs ou dans l’ouvert

de l’incertain sans-mot-clef, de la voie si multiple,

encline à déployer ?

Dans des couloirs serrés de vieille solitude ?

Dans un si vaste accueil qu’il nous cautérise

d’identités s’entremordant, redites acharnées ?

Les rues de cette ville invoquent le printemps

et comme des bourgeons tendres-drus, dans le cœur, dans le pouls

éclosent des pensées sans raisons que les leurs, mystérieuses

Passants croisés, passantes un peu suivies

à perte d’inutile, chats frôleurs de limites, au bond soudainement

latéral et précis fendant loin des cloisons d’air

Et parfois, une place aidant de son cercle unanime,

ce sentiment que tout va se jouer ici comme jamais,

du rail ou de l’inembrassable

(in Encres de songerie ,

inédit)

CLÉMENT G.SECOND

Il se présente :

Clément G. Second

Écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il nomme Brefs , sonnets, formes libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils dont un, Porteur Silence , paraîtra en 2017 aux Éditions Unicité de François Mocaër, et deux autres en cours.

Collabore à des revues depuis fin 2013 pour l’ouverture et le partage. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots , La Cause Littéraire, 17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel , et d’ici quelque temps dans Décharge et Verso.

Plusieurs réalisations de pair avec la photographe Agnès Delrieu (revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre)

Fréquente littérature, arts, philosophie et spiritualité.