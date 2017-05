ALEXANDRE

A lexandre le Grand

Les oiseaux sur son épaule

Et les devins près de lui le devancent

Et dévoilent le visage de l’ardente beauté

O aimer et les suivre

Sur leurs pas grave ton nom

Et le temps à l’ironique aile son désir

***

AURORE BOREALE

L’aurore boréale

Ne suffit plus

A l’extase de la nuit

PLACE D’ITALIE

Place des cavaliers

Drapeaux cernés

Ornez vos fronts

Jouissance des flûtes à l’écheveau fin du libre arbitre

JUSTIN

O Justin

Les vallées peuplées du Rhône

Glissent à l’horizon

Sur les oiseaux

Qui s’enfuient

A l’aurore boréale du Jour

***

RICHE AMOUR

La délivrance du riche amour

Certifie sur l’azur

La volupté des loups

Qui ceignent les yeux du masque

Sous lequel respire la coccinelle

***

PETITES FILLES

Les robes des petites filles

Et montées sur le cheval elles parcourent la vaste plaine

Les espaces livrent au bouvier

L’épagneul de race

Qui avançait

Sur la plaine ses oreilles dressées

Et l’enfant le guidait

Sites

Univers qui me relie à toi

Grandes lianes qui s’élèvent dans la lumière de la nuit

***

LOUVE

La louve obsidienne

Dans l’ambre et la pourpre s’habille

Pour un dîner d’apparat

Au souffle violent du désir

Qui pénètre sa peau

Elle vibre

Ses yeux brillent

Sous le chatoiement de la soie

A l’horizon doux de la lumière

Qui caresse son corps

CHRISTIANE PRÉVOST

Elle se présente :

Je suis née à Grenoble un 22 juin mais j’habite Paris depuis l’âge de 7 ans.

Je suis juriste mais j’ai aussi un diplôme d’ethnologie.

C’est la musique que j’ai d’abord privilégiée, j’ai en effet étudié le piano pendant 10 ans dans mon enfance.

Je suis venue à la poésie principalement par l’ethnologie qui m'a ouvert les voies de l'imaginaire, et la psychanalyse.