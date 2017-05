Célibataire

Mon pantalon célibataire

et ton string

au look virginal

ont fait

lonla

une fois de plus

ce pari farfelu

d'ensemble se bâtir un nid

lanlaire

Sur le toit deux pigeons roucoulent

fins connaisseurs en contrats bidons

bâtir un nid d'un pantalon

doublé d'un string c'est ridicoule

Soyons pas cons

écoutons les pigeons

remets ton string

lonla

je r'mets mon pantalon

lanlaire

CHARLES MADÉZO



