Soleil à l'encan

Il pleut depuis des jours

L'oeil par la fenêtre ne voit

que gouttes

d'eau et le ciel se fard

de la mine du doute



Que faire quand l'été vend

les feux de son soleil

à l'encan?



Attendre que le vent nous rapporte

un peu - c'est capital -

d'intérêt à foison

pour la belle saison



Avant qu'elle ne devienne

face à ses courtisans

une morte-saison.

***



Que cherchons-nous sous l’eau qui dort ?

Un peu de plomb ou bien de l’or

L’éclatement des heures au milieu du jour sur le tain

du miroir ancien

qui s’effrite

Un fil de soleil se glisse entre nos mains

un fin rayon qui se répand entre le sol et le plafond

du matin au soir

j’en réponds

du plus petit jusqu’au plus grand

du plus jeune jusqu’au plus vieux

tous, nous levons nos mains

vers le soleil

mirage de l’or qui sous l’eau dort

à défaut d’or

un peu de plomb

dans nos cervelles.

***



J'ai cassé ma statue

je n'avais rien à faire

il fallait m'occuper

La statue est en terre

ma main l'a échappée

Et la voilà par terre

la statue n'a rien dit

(et pour cause)

C'est moi qui ai crié:

Ah, zut! Elle est cassée!

Que vais-je donc faire?

Alors, j'ai réfléchi

et puis je me suis dit:

Si faire se pouvait, c'est la terre toute entière

qu'il me faudrait refaire

car comme ma statue elle est bien amochée

mais je ne suis pas mère de notre Terre-Mère

et n'en peux donc mais

Alors, pour me consoler c'est ma statue de terre

que je m'en vais refaire

CHANTAL GODÉ -VICTOR

Elle se présente :

Je peins, je dessine, je sculpte, j'écris, j'illustre ma poésie et celle d'autres poètes, je publie mes recueils, ainsi que dans des revues, anthologies, sur internet...j'écris également en langue allemande. Vous pouvez consulter mon blog: lesoeuvresdevictor.over-blog.com

Plus d'infos : http://www.levurelitteraire.com/0NUMERO4/TEXTES/chantal.htm