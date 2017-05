Le samedi 11 juin 2016, dans le cadre du Marché de la Poésie de Paris, les poètes AC Hello, Anna Serra et Mathias Richard, le créateur sonore en direct et en différé Michel Bertier et la vidéaste Sophie Tesson ont utilisé la Rimbaudmobile comme médium de diffusion de poésie action dans l'espace public parisien.

Images et Montage: Sophie Tesson.

Idée originale, conception et coordination artistique : François Massut pour le collectif Poésie is not dead et l'association Poètes dans la Ville .