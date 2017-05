Le bilboquet





Je retourne dans mon passé,

quarante ans en arrière.





Je cours au parc,

je joue au bilboquet

avec le soleil ou avec le ciel

quand il fait sombre,





quand Hélios se cache

derrière les doigts

d’ombre de ma nuit;





quand la brume, la bruine,

la pluie parfois aussi,

souillent de suie

mes mains d’enfance,





souillent de cendre

mon visage blanc percé,

lacéré de taches de rousseur,





troué par des yeux verts tristes

et maculé maintenant

par la rouille rose de mes ans.









J’ai dans ma poche

quelques billes rouges translucides

que je presse entre mes doigts

pour en faire un jus de cerises,





pour que s’extraie

le suc de mon insouciance,

pour qu’exsude

mon élixir de jouvence,

le jus rouge du sang

de ma solitude.





Je joue aux billes,

au bilboquet,

à la marelle parfois aussi.





Et de la terre au ciel,

je sème des cailloux bleus

dans les cases de craie,

des silex d’enfance

entrecoupés de nuit,





baignés dans mon parfum

de roses froides,

trempés dans l’encre bleue

de ma nostalgie.





Le soir, je joue au bilboquet

avec le croissant d’or

de la lune et déjà il fait nuit.

ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero et à la revue Poésie sur Seine (n°94). En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen