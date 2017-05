La terreur retenue par les bourreaux leur faire perdre la tête, alors que cherchant la part maudite, à la trentaine presque finie, je lis dans tes yeux le serment qui nous lie encore, retenant l’équinoxe sombre des nuits dans le parallèle de l’aube qui se rétracte et la joie qui prend invariablement la place dans les derniers de mes refuges divins, l’agonie glisse entre mes mains et se répand sur les détracteurs du jour banni, à oublier les infidèles et voir à jamais la splendeur d‘une vie éternelle la plus fine parcelle de nos vies, lissant le dernier azur où rester encore, si les choses semblent fuir rien n'est parfait en ce monde si ce n'est encore ta vision laissant deviner le détour du parcours vers l'ascension, la dernière extase dans les charges de regards qui se croisent, se fondent, se défont s'entrecroisent, s'évitent, cherchent la réponse, l'issue et la protection contre les charges imbéciles.

GEORGES THIÉRY

Il se présente :

Georges Thiéry est né en 1978 à Troyes et vit à Dijon en Bourgogne. Parallèlement à l'archéologie, il pratique la peinture et l'écriture. Il a autoédité plusieurs ouvrages et publié dans les revues "Recours au poème", "Levure littéraire", "Mille et un poètes"? notamment et "Festival Permanent des Mots". Ses ouvrages sont les suivants :

- à l'absence s'apposer FPM, Nancy, 2016

-Sur la route de Gafsa 2011-2012 e-book collaboration poésie visuelle avec Souad Mani , Calaméo, juillet 2015

-Recueil de poèmes Taire les rancœurs, The book edition, Lille, Juin 2015

-Absences simultanées, poésie, The book edition, 2014

- L'intensément fascinant, poèmes cosignés avec Chloë Malbranche, Edilivre, 2013

- Nuits Krsnaïtes, poésie, Edilivre, 2012

-« Le temple de la nuit » dans Anthologie de nouvelles sensuelles , dir. Chloë Malbranche, Edilivre, 2011

- Les chants parias, poésie, Edilivre, 2011

- Les jours tombent, poésie, Edilivre, 2009

- Mots aux femmes, poésie et dessins, Lulu.com, 2008

- Les sexes jaunes, poésie enluminée, Lulu.com, 2008

Il est aussi peintre.

http://georges.thiery.pict.free.fr/