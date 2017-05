De l’humain pour les migrants





Hier on les appelait les exilés, les réfugiés, politiques, économiques, aujourd’hui ce sont les migrants.



Mais avant tout,il s’agit d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant la barbarie et qui arrivent meurtris quand ils ne meurent pas dans un périple inhumain.



À travers un recueil d’œuvres dont l’objectif est double, vivre et relayer ce message un collectif d’auteurs, poètes et artistes, qui ne peuvent se taire, s’engagent pour leur rendre hommage.



Jean Leznod, poète







* Aux auteurs, artistes, poètes, créateurs, si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez communiquer vos textes ou des photographies de vos œuvres à l’adresse suivante jean.leznod@gmail.com ou sur le groupe créé sur Facebook à cet effet.

** Médias, associations, aidez-nous dans la diffusion de ce message en publiant ce communiqué, accompagné si vous le souhaitez, d’un ou plusieurs textes et œuvres du recueil.

** Les auteurs poètes et artistes contributeurs à date : Adibess Adibess, Alain Abanda, Alain Morinais, Alain Nahum, Alexo Xenidis, Ananda Doe, André Orphal, Anna Maria Caroline Celli, Anne Stella, Anne-Marie Joubert-Gaillard, Bruno Adjignon, Christine Angelini, Christine Tamèr, Christophe Bregaint, Claire Lewis, Colette Daviles-Estinès, Dana Lang, Daniel Nallade, Daniele Labranche, Delphine Burnod, Dominique Chauvel, Elias Khanme, Emilje Nothardt, Evelyne Charasse, Florence Noël, Griselda Alicia Soriano Chiesa, Hans Limon , Henri-Louis Pallen, Jacques Kerzanet, Jean Diharsce, Jean Leznod, Jean-Claude Crommelynck, Jean-Claude Goiri, Jean-Denis Bonan, Jean-François Declercq, Jennifer Lavallé, Joëlle Pétillot, Khalice Jade , Lammari Hafida, Laure Mitrani, Lazare Fédérovsky, Lise de Courdes, Magois Patrick, Maissa Boutiche, Maria Giannakaki, Marie Volta, Marie-France Lemains Yondo, Marie-José Pascal, Mɑthilde Collonges, Mél Bué, Michel le Gras, Mouina El Achari Zayna, Muriel Thirion, Murielle Compère-Demarcy, Nadia Messari, Nicole Barriere, Norbert Nessim Journo, Pascal Hermouet, Patrick Berta Forgas, Patrick Peronne, Pierre Pages, Pierre Rode, Pilatom Remicasse, Régine Taront, Rio Di Maria, Robert Notenboom, Roland Bullman, Sonia Eismmann Nussmann Sautour, Sophie Brassart, Suelena Noguer, Tiphaine Ossieux

Les revues qui soutiennent l’initiative :

Poesimuziketc.



Festival Permanent des mots