Jupiter bat dans le ciel

Vénus se dilate, une pierre tombée en son milieu

Nos dos se font face

Je n’avais pas vu votre visage avant

La première fois de chaque chose m’étreint



J’aime la langue quand elle va chercher dans les orifices les cris & le silence dressé



Un fantôme poilu des origines me saute dessus

Un chien noir & blanc, je le connais

Une balle traverse ma mémoire & tire encore

La blessure du chien coule dans mes veines & sur les pierres mutiques

Larme d’enfance, point pur solitaire

Diamant noir au commencement de moi



A l’oreille de mes rêves, je murmure de grands mots osseux

Je me hisse debout

Le torse en avant, le dos tué, je continue

***

Revêtue de mon seul pelage & de mes lacryma-sexy / enfin vous -

je tombe

- en amour pour que d’une seule peau à nous deux, nous soyons prêts à la lutte

Nos quatre mains en quatre pattes pour aller plus vite, là où surtout - ne plus bouger, dans

la pulsation, immobiles



Nous venons de cet endroit d’ « entre-tout »; moi, toute gorge déployée car un souffle de

blizzard en mes poumons s’était niché où la mort endormie rêvait de ses rêves à elle tandis

que moi, me rêvante dans les rêves de la « très haute » avec vue sur le jardin des paupières

qui refusent de se fermer

***

Je me surprends à respirer

Je pense bien plus à nous que je ne respire

Je laisse les choses me traverser

Notre Dame de Paris, les voitures, les gens, l’Est & l’Ouest

L’étreinte s’est inscrite dans l’air devant le café, boulevard Paul Vaillant-Couturier

Mourir devient possible

Là, à cet instant, je ne lui donnerais rien

Je suis toute en vous

Le feu a fait son nid dans mon ventre

L’enfant qui ne naîtra pas s’y réchauffe

D’un même regard tous les deux

D’où nous ne reviendrons pas



Tout mon corps est fatigué en même temps

Du pouce de l’orteil gauche au cheveu en train de pousser à la cime du crâne



A la suite de tous ces gémissements comment …

reprendre parole ?

J’ai désécrit chaque mot à coups de langue

***

coucher avec lui …

Mon visage se répand, descend en profondeur & jouit à l’unisson de nos sexes en tête à

tête, entêtés, entêtants

Je veux dire, nos sexes toujours cachés deviennent visages de l’humanité en proue & qu’ils

enfantent d’autres visages sur mon visage ramassé en quartz boréal

Prouesse, dans le miroir, je ne suis plus la même. Jamais la même. Jamais plus la même

Quand je le chevauche, je deviens centauresse

& je repars sur ses jambes, les jambes de ma vie

Il n’a pas qu’un pénis entre les jambes, il a des mots durs comme la pierre pour me

construire un barrage, une maison & une alliance &

… attention, le bonheur, ça rend jaloux

Extraits de " L'itinéraire de la pierre" ( Inédit)

VALÉRY MEYNADIER

Elle se présente :

Animatrice d’ateliers d’écriture, Valéry Meynadier est aussi art-thérapeute dans les HP, les prisons, dans des milieux sans milieu.

L’écriture pour elle est ce qui ressemble le plus à la vérité sans l’être le moins du monde.

Elle a publié deux romans aux éditions du Chèvrefeuille Etoilée : Ma mère toute bue & Centaure. Ainsi qu’un recueil de poésie : Présent défendu aux éditions de la Villa des cent regards.

A venir : Divin Danger aux Editions Al Manar.