Parfait

Un silence

Comme un champ de poudreuse

Epargné par les hommes-flèches

A fuseaux phosphorants

Un silence ému

Comme une pucelle à frange

Oubliée par la furie génésique

Des barbares

Un silence conscient

De son privilège

Nuage de mie blanche

Encore tiédi par l’oracle

Silence mousseux

Tel le champagne

Que l’on désarticule

Bulle après bulle

Un silence de cloître

Toutes nonnes nues

Et chambrées à rebours

Ne reste plus

Qu’à me taire

Et tout sera

Parfait

***

Vitraux

Ce que je préfère chez Dieu

Ce sont les vitraux

Pour peu que le soleil y joue

Je m’agenouille aussitôt

Bras écartés

Jouet de l’écru des toges

Le c armin des capes souples

Les o cre s des crinières

Et des encensoirs

Je fais rouler ma peau

Sous le rayon fusant

Des couleurs échauffées

Arlequin bleuité

A la bouche grand’ bée

Je veux bien croire à tout

Même à des femmes en cercle

Fécondées par le diable

Donnez-moi des courbes de plomb gris

Quelques carreaux aux couleurs vives

Et je ferai de ce lieu ma maison

- Pour peu que le soleil y joue

***

L’alunissage

Quand est-ce qu’on alunit, papa ?

Je voudrais bien faire pipi

Me dégourdir les jambes

Craquer un joint ou deux

Et pourquoi pas

Si on a le temps

Jodler du poumon

Dans une vallée rieuse

On alunit quand, papa ?

J’ai un poil incarné

Qui gratte sous ma combi

Et puis j’ai au fond de mon sac

Quarante et huit lettres

A donner à maman

On n’alunira pas, petit :

L’orbite n’est pas négociable.

VALÈRE KALETKA

Il se présente :

Valère Kaletka , né en 1968, domicilié à Strasbourg. Il a été publié dans les revues Décharge, Poésie Première, Comme en poésie, Florilège, Chemins de traverse, Catarrhe, Libelle, Revue Méninge et Ploc ! En 2017 sont annoncées ses contributions en poèmes, haïkus et nouvelles à plusieurs revues papier (Les Hommes Sans Epaules, Diérèse, Catarrhe, Décharge, Traversées, Le paresseux littéraire, Haïku Canada Review, Rivalités, Nouveaux Délits) ou en ligne (Lichen, Le lampadaire, Ornata, La revue du citoyen des lettres). Fondu d’histoire et de généalogie, il a en outre signé deux articles parus dans l’Annuaire 2017 de la Société Historique du Sundgau.