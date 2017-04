On remarque aussi, toujours dans un besoin de clarté,

dans notre abri antiatomique de coton et d’air.

Et cachés sous la couette nous les contemplons

et nous rendent coupables de leur propre impuissance.

et nous montrent à travers leurs angoisses l’immobilisme qui nous habille et qui nous coiffe,

et nous éviscère avec une certaine complaisance de notre part.

dire que la paresse nous gagne et que notre révolte est doucement endormie

Je me perds de toi

VOUS ME LE COPIEREZ CINQUANTE FOIS…

après le vent je me plie devant le hasard des perpendiculaires les angles sans hommages les textures nouvelles les nouveaux chemins que je dois parcourir c'est ainsi

On retrouve des couleurs Qui vont bien finir par nous convaincre Qu'à nouveau nous avons réussi A laisser l'hiver derrière nous

nos lettres deviendront le lest

et défendre les paroles.

et je n’ai trouvé

et les rails se sont brisés sous le poids de lumières médiocres.

MIGUEL ANGEL REAL

Il se présente :

Miguel Angel Real

Valladolid (Espagne), 1965. Diplômé en Philologie Française. Agrégé d’espagnol, il enseigne au Lycée de Cornouaille de Quimper et a collaboré à l’U.B.O. (Université de Bretagne Occidentale) à plusieurs reprises.

Traducteur de poésie contemporaine en français et en espagnol, il a publié certains de ses travaux, conjointement avec Marceau Vasseur, dans diverses revues en France et en Espagne (Passage d’encres, Le Capital des Mots, La Galla Ciencia…).

Finaliste en octobre, novembre et décembre 2016 lors de différents concours de micropoésie, sonnets et microrécits en espagnol, convoqués par les webs “Concursos literarios en español” et “Tu concurso literario”

Troisième prix du VII Concours International de Poésie Atiniense 2016 (Argentine).

