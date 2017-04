LIBRE EXPRESSION

Liberté d’exprimer son ressenti

Par tous moyens à sa convenance

A l’oral, en musique, par écrit,

En jouant la transparence

Des notes, des traits et des mots

Pour révéler juste ce qu’il faut

Sans recours aux artifices

Ni envie de faire justice.

S’exprimer sans crainte

D’un quelconque jugement

Non sous forme d’une complainte

Mais avec discernement.

Crier ce qui nous indigne

Nous afflige ou nous émeut

Ne justifie d’être condamné

Sur quelque autel religieux

Au nom des préceptes d’un dieu

Pris en otage par des forcenés

Prétendant avoir perçu un signe.

Non, nous n’avons pas le droit

De laisser nos libertés

Se faire sauvagement piétiner

Par des êtres sans foi ni lois

Aveuglés par une pseudo haine

Entretenue d’ignorance

Ne laissant aucune chance

A l’épanouissement d’une pensée saine,

Premier danger de l’évanescence

Des prémices de l’intelligence.

Défendons notre liberté d’expression

Sans octroyer la moindre concession.

***

COCKTAIL PUISSANT

Nectar rouge sang enivrant

Je bois à la santé des vivants

Ce cocktail de vie

Réanimateur de mes veines endormies.

Il abreuve de ses nutriments

Mon cœur déjà au ralenti

Dont je perçois les battements

Signe de mon échappée de l’inertie.

Mes organes au bord de l’asphyxie

Reprennent le cours de la vie

Grâce à la frénésie des bulles

De ce champagne gorgé de globules.

Le breuvage est salvateur

Puisqu’il me redonne des couleurs

Attestant de l’énergie retrouvée

Pour réapprendre à aimer.

***

AU BONHEUR DE LA VIE

Regarder la lumière du soleil

Ce matin, au réveil,

S’émerveiller de la naissance du jour

Apaisant mon cœur lourd,

Renaître à la vie

Après l’inertie de la nuit,

Te regarder en silence

Et me dire, quelle chance,

Humer l’arôme du café

Avec l’envie de le déguster,

Observer la nature autour

Simplement avec amour,

Sourire à quelqu’un

Croisé sur son chemin,

Tendre une main

Juste pour faire du bien,

Apprécier l’intensité d’un instant

Afin de se sentir vivant,

Aimer sans ambiguïté

En croyant à l’éternité,

Prendre la vie du bon côté

En toute simplicité,

Savourer pleinement chaque heure,

Voilà la définition du bonheur.

MARIE-FRANCE OCHSENBEIN

Elle se présente :

Marie-France OCHSENBEIN née le 26 octobre 1971 en Seine-et-Marne.

Attirée par la poésie et son univers dès le plus jeune âge, j’ai commencé mes premiers essais d’écriture à l’âge de 15 ans J’aime proposer au lecteur un arrêt sur image de quelques minutes dans une vie mouvementée sur des impressions, expressions, sentiments, curiosités tant sur l’homme, notre société en langage simple pour tenter de révéler émotions, rire, rêve ou interrogation. Mon amour des mots me pousse sans cesse vers de nouvelles explorations et expériences rendant chacun de mes textes particulier.

1 er prix de la Colombe Poétique et Artisanale « Paix et Solidarité » en 1998. Membre de l’Etrave et Poètes sans Frontières.

Participation à des revues web : L’Ampoule, F Word, publication libre sur Short Edition, à des revues papier : La Tribune du Jelly Rodger, l’Etrave, Microbe, Chemin faisant, Traction-Brabant.

Sélection de textes dans plusieurs anthologies telles que Poètes sans Frontières, Prix Lucien Laborde 2015 (mars 2016) et anthologie Flammes Vives Tome 2 et 4 (mai et décembre 2016), anthologie Flammes Vives Tome 1 (sortie mai 2017).

Recueil de poésie ENTRE CIEL ET TERRE publié aux Editions Nouvelles Pléiade Paris.

Je suis attachée à une poésie libre de toute contrainte permettant au poète de révéler cette petite voix intérieure qui gronde pour mettre en lumière certains grands sujets humains. J’aime également remettre en avant certaines techniques poétiques un peu oubliées telles que les acrostiches ou les calligrammes et poèmes typographiques.