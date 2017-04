Bazbaz à marée rase

Est accroché sur son rocher

Tout de chair ose

Amande de mer

Aiguise la lame de ses mots

A sa guise sur son rafiot

Sur le bout de la langue

Ton petit cœur qui tangue

Chaloupé d’aise

Sous les alizées

Grisé par ses cinquantièmes sifflants

Lucky Luke plus sweet que son ombre

Slow boy à l’ouest du quotidien

Épris de grands espaces

Traversée en solitaire

Glisse ardent

Sur les chemins d’Éole

Y’a la houle qui s’affole

L’hémisphère corps dégringole

Le sud perd la boussole

Dans le creux des vagues qui le coule

Dans l’écho des notes qui s’écoule

Avec le temps rien ne s’en va

Avec le vent rien ne s’envole

Ulysse vulnérable

Traine son blues sans amarres

Aux prises d’une muse fatale

Une envie de chien de toi

Ne comprend pas pourquoi

La lune mène le tango des marées

Le soleil suit le tempo des journées

Encore et encore

Souviens-toi qu’il était une fois

La rosée à peine tombée

Le zéphyr doux fléchit les blés

La lueur sortie de son lit

D’une langueur le champ frémit.









Le 10 avril 2017





En italiques paroles extraites de chansons de Bazbaz.

Concert au Chato’do le vendredi 24 mars 2017 :

https://www.chatodo.com/evenement/bazbaz-mathieu-boogaerts

LAURE WEIL

Laure Weil se présente :



Professeur agrégée d'arts plastiques, je suis aussi curieuse de littérature, de cinéma et d'architecture. J'ai fabriqué quelques livres d'artistes, dont le lien entre eux semble être l'effacement. Livres restés confidentiels. J'écris généralement pour restituer une rencontre avec une œuvre, qu'elle appartienne au champ des arts plastiques ou au cinéma.

Je cherche à diffuser mes textes parce qu'il est plus facile de se motiver à écrire régulièrement quand on sait que ses textes sont susceptibles d'être publiés.

Mes écrits sont nourris par ma culture des arts plastiques et par ma liberté à jouer avec les mots, comme s'il s'agissait de couleurs pour un peintre.