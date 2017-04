LE CAPITAL DES MOTS - LAURE WEIL

« On dimensionne oniriquement l’apothéose des êtres dans leur lien au vivant. »

Rencontre avec Babouillec, le 7 mars 2017 au cinéma Les Lobis à Blois

LES FRITES





Sans déraison un coup de fourchette n’abolira jamais le bazar des frites

Manhattan rodéo dans le mikado des McDo

Carrées comme la cour du Louvre dans leur pyramide inversée

Droites sous toutes les coutures

Taille haute ajustée

Elles rivalisent de prestance

Barrées mais pas trop

Défie-les

Printemps-été

Automne-hiver

De trouver la faille

Égales à elles-mêmes

Salées mais pas trop

Toujours de bonne couleur

Quête up and down ou nature

Rayons vermeils du couchant à ses doigts

Cap Canaveral des babines

On alune

Plus qu’une

Festin sans faste

Food de joie

Cinq, quatre, trois, deux, un, recommandez

Pas d’Apollo sans Apollon

Pas de pommes sans terre

Pas un corps né de frites sans graisse

Qu’elle y mette son grain d’étincelle

Et jette ses lettres de noblesse

Sur la belle de Fontenay qu’elle dévore d’une bouchée.









14 avril 2017





LAURE WEIL

Laure Weil se présente :



Professeur agrégée d'arts plastiques, je suis aussi curieuse de littérature, de cinéma et d'architecture. J'ai fabriqué quelques livres d'artistes, dont le lien entre eux semble être l'effacement. Livres restés confidentiels. J'écris généralement pour restituer une rencontre avec une œuvre, qu'elle appartienne au champ des arts plastiques ou au cinéma.

Je cherche à diffuser mes textes parce qu'il est plus facile de se motiver à écrire régulièrement quand on sait que ses textes sont susceptibles d'être publiés.

Mes écrits sont nourris par ma culture des arts plastiques et par ma liberté à jouer avec les mots, comme s'il s'agissait de couleurs pour un peintre.