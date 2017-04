le corps part à droite et le fil casse

*

se retenir de parce que tu et puis trop tard

*

j'attends

comme une lettre ouverte

que tes mots

viennent frapper à ma porte

*

Aurore

seul ton poing martèle

ces gouttes de peur

échappées dans la nuit

*

il s’en est allé le courant dans le dos

renverser la plus que vive

marcher dans les traverses

les pas des lendemains

dans l'infini nulle part

*

suffire au temps

et laisser valser la plume

au dessous du monde

l’être cherche à combler le rêve de nous

ces travers qui contournent

non sans loin

un ensemble et plus encore

et freiner

cette danse des mots

sans envoler le verbe aimer

à l’envers des branches

entièrement.

*

une larme au coin du chemin

et ce vœu interminable que le silence s’essouffle

KARINE FLORECK

Elle se présente :

