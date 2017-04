(porque el sí que no enlaza no es un sí),

INVERNAL

One must have a mind of winter...

wallace stevens

El tiempo no te ha dado las respuestas,

s ólo nuevas preguntas.

Declina con las horas

la luz, las calles se despueblan,

desde tu cuarto s ólo ves

un futuro de ramas harapientas,

la noche agazapada en los tejados,

y crees sentir, incluso, esa quietud

que precede a la nieve

como un aliento contenido,

algo que espera a ser

y desespera.

El invierno

lo hace todo m ás simple,

con su buril de frío y de carencias.

Es una disciplina,

un acuerdo entre el mundo y su reverso,

el lado de penumbra en que se apoya.

El color de la tarde

se iguala al pensamiento.

Cae sobre la calle

una luz aclarada, casi exenta,

y todo se distancia y adormece

como en un objetivo,

como si el mundo fuera un diagrama del mundo,

un mapa desnutrido y eficaz

que ha dado con el hueso de las cosas.

La mente se complace en el invierno.

Le alivian sus aristas,

su quieta econom ía,

la forma en que se atiene a lo que tiene

Todo lo simplifica,

tambi én estas preguntas intranquilas

que cambian con el tiempo,

que no cambian.









Hivernal





One must have a mind of winter

Wallace Stevens





Le temps ne t’a pas donné les réponses,

seulement de nouvelles questions.

Avec les heures décline

la lumière, les rues se dépeuplent,

de ta chambre tu ne vois

qu’un avenir de branches en haillons,

la nuit tapie sur les toits,

et tu crois sentir, même, cette quiétude

qui précède la neige

comme un souffle retenu,

quelque chose qui espère être

et qui désespère.

L’hiver

rend tout plus simple,

avec son burin de froid et de carences.



C’est une discipline,

un accord entre le monde et son envers,

le côté de pénombre où il s’appuie.





La couleur du soir

égale la pensée.



Sur la rue tombe

une lumière éclaircie, presque exempte,

et tout se distance et s’endort

comme dans un objectif,

comme si le monde était un diagramme du monde,

une carte mal nourrie et efficace

qui est tombé sur l’os des choses.





L’esprit se complaît dans l’hiver.



Ses arêtes le soulagent,

sa tranquille économie,

la façon de tenir à ce qu’il tient.



Il simplifie tout,

même ces questions inquiètes

qui changent avec le temps,

qui ne changent pas.