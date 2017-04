Les thèmes récurrents de la poésie de Jordi Doce sont « la recherche d’un sens à travers le dialogue entre le regard et la mémoire, la quête dans la nature et dans le monde des apparences, la fidélité à une parole créatrice qui ne trahisse pas les exigences de la perception sensible ». Dans « Gran angular » le poète dépasse la poétique symboliste de ses précédents recueils : l’objectif de ses vers se tourne vers une dimension plus intime et subtile de la réalité.





EN LA DUCHA Ya el agua, se despliega, por tu cuerpo con sus redes de espuma y su tenue perfume, que es el perfume de tu piel desnuda, de tu piel despleg ándose en el agua m ás acá de este día. Desde el vano, a la confusa luz del despertar, te veo enjabonarte muy despacio, con morosidad casi, serena en el detalle y la inspecci ón. Has detenido el tiempo al ignorarlo Y s ólo yo lo advierto, parado en el umbral que te destaca. Contemplo el agua algodonosa fluir sin pausa por tus muslos, dos regueros que llegan al esmalte y forman un arroyo improvisado. Van tambi én, con el agua, algún cabello, las íntimas heridas de la piel y sus fr íos rescoldos. Se van, como el agua, a ning ún sitio, sin duda reprochando mi insolencia, mi pie junto a la puerta y este silencio fijo, que te acoge. Amanece, y es tu cuerpo tambi én el que amanece bajo el agua lustral de la complicidad. No sabías que estoy, y ahora lo sabes, y te gusta saberlo. En mis ojos sorprendes un refugio, La imagen de un deseo que te afirma (porque el sí que no enlaza no es un sí), y nada falta en ella, como en la vida.





Sous la douche

Enfin l’eau se déploie sur ton corps avec ses filets de mousse et son parfum ténu, qui est le parfum de ta peau nue, de ta peau se déployant dans l’eau en deçà de ce jour. Du seuil, à la confuse lumière du réveil, je te vois te savonner très doucement, presque avec morosité, sereine dans le détail et l’inspection. Tu as arrêté le temps en l’ignorant et seulement moi le constate, debout sur l’embrasure qui te souligne.

Je contemple l’eau cotonneuse couler sans pause sur tes cuisses, deux traînées qui atteignent l’émail et forment un ruisseau improvisé. Avec l’eau viennent aussi quelques cheveux, les intimes blessures de la peau et ses braises froides. Ils s’en vont, comme l’eau, nulle part, sans doute me reprochant mon insolence, mon pied près de la porte et ce silence fixe, qui t’accueille.

Il fait jour, et c’est ton corps aussi qui fait jour sous l’eau lustrale de la complicité.

Tu ne savais pas que j’étais là, et maintenant tu le sais, et tu aimes savoir.

Dans mes yeux tu surprends un refuge, l’image d’un désir qui t’affirme (car le oui qui n’enlace pas n’est pas un oui) et rien ne lui manque, comme dans la vie.





INVERNAL One must have a mind of winter... wallace stevens El tiempo no te ha dado las respuestas, s ólo nuevas preguntas. Declina con las horas la luz, las calles se despueblan, desde tu cuarto s ólo ves un futuro de ramas harapientas, la noche agazapada en los tejados, y crees sentir, incluso, esa quietud que precede a la nieve como un aliento contenido, algo que espera a ser y desespera. El invierno lo hace todo m ás simple, con su buril de frío y de carencias. Es una disciplina, un acuerdo entre el mundo y su reverso, el lado de penumbra en que se apoya. El color de la tarde se iguala al pensamiento. Cae sobre la calle una luz aclarada, casi exenta, y todo se distancia y adormece como en un objetivo, como si el mundo fuera un diagrama del mundo, un mapa desnutrido y eficaz que ha dado con el hueso de las cosas. La mente se complace en el invierno. Le alivian sus aristas, su quieta econom ía, la forma en que se atiene a lo que tiene Todo lo simplifica, tambi én estas preguntas intranquilas que cambian con el tiempo, que no cambian.



Hivernal

One must have a mind of winter Wallace Stevens

Le temps ne t’a pas donné les réponses, seulement de nouvelles questions. Avec les heures décline la lumière, les rues se dépeuplent, de ta chambre tu ne vois qu’un avenir de branches en haillons, la nuit tapie sur les toits, et tu crois sentir, même, cette quiétude qui précède la neige comme un souffle retenu, quelque chose qui espère être et qui désespère. L’hiver rend tout plus simple, avec son burin de froid et de carences.

C’est une discipline, un accord entre le monde et son envers, le côté de pénombre où il s’appuie.

La couleur du soir égale la pensée.

Sur la rue tombe une lumière éclaircie, presque exempte, et tout se distance et s’endort comme dans un objectif, comme si le monde était un diagramme du monde, une carte mal nourrie et efficace qui est tombé sur l’os des choses.

L’esprit se complaît dans l’hiver.

Ses arêtes le soulagent, sa tranquille économie, la façon de tenir à ce qu’il tient.

Il simplifie tout, même ces questions inquiètes qui changent avec le temps, qui ne changent pas.









RENEGADO Renuncio al nomadismo, a los a ños en vilo dando tumbos por la mano crispada de la tierra, a este rodar de puerta en puerta pidiendo asilo a mis iguales. Me despido de tanto viaje, ya fueron demasiados, demasiados los tr ánsitos, los lugares de espera, las idas y venidas. Ya es hora de romper con esta inercia y desdecirme del pasado. Me lo piden mis íntimos, unidos por la culpa que transpiro, me lo pide el espejo, cansado de mi mueca inapetente. Que calle la trompeta del m ás difícil todavía. Que guarde para s í sus retos mentirosos, su imposible cadena de espejismos. Adi ós digo a mis prisas juveniles, disfruto del ajuar de la obviedad, mi beato sill ón y sus periódicos. Ya no atiendo a los ángulos del sol, los turnos de la luna. Me fui a la cama y apagué la lámpara, que otros cumplan sus rondas y vigilias, el mandato fatal de sus insomnios.



Rénégat

Je renonce au nomadisme, aux années en alerte à cahoter sur la main crispée de la terre, à ces errements de porte en porte en demandant asile à mes semblables. Je dis au revoir à tant de voyages, il y en a eu trop, trop de transits, de lieux d'attente, d’allées et retours. Il est temps de briser cette inertie et de me dédire du passé.

Mes proches me le demandent, unis par la culpabilité que je transpire, le miroir me le demande, fatigué de ma grimace d’inappétence.

Que se taise la trompette du plus difficile encore.

Qu’elle garde pour elle ses défis menteurs, son impossible chaîne de mirages. Adieu je dis à mes empressements juvéniles, je profite du trousseau de l’évidence, de mon fauteuil béat et ses journaux.

Je ne m’occupe plus des angles du soleil, des cycles de la lune. Je me suis couché et j’ai éteint la lampe, que d’autres accomplissent leurs rondes et leurs veilles, le mandat fatal de leurs insomnies.

***



MOSQUITO A Julio Trujillo Envuelto en tu aguij ón ah í estás, flaco amigo, aguardando la noche nutritiva, pasando el tiempo a tu manera con ganas de estrenar nuevo durmiente y hacerte con tu rancho menudo y truculento. Yo te observo a mi vez desde la cama, sujeto a las palabras que te esbozan y nublan con su trama tu presencia palpable, el futuro tan breve que compartiremos... En el silencio de este cuarto solipsista tu trompetilla est á ensayando el son que anunciar á el banquete, la fatal melod ía. M ás verdugo que músico, no obstante, har ás un agujero sutil, inexorable, con cuidado de no invadir mi sue ño. Y volver ás a alzarte por el aire satisfecho y sin rumbo, algo borracho, con un pico de sangre adormilada, la sangre que baraja tantas nieblas, la sangre que me vive y me desvive. M írame bien, vecino que codicias y persigues en mí lo más inquieto, lo más íntimo. Mírame como yo te miro, siervos los dos de nuestro instinto, velando la distancia que nos une. Que mi sangre no te sea dif ícil, que mi ejemplo no cunda.



Moustique

A Julio Trujillo

Enveloppé dans ton dard te voici, maigre ami, attendant la nuit nutritive, passant ton temps à ta façon avec l’envie d’étrenner un nouveau dormeur et de gagner ta gamelle menue et truculente. A mon tour je t’observe du lit, lié aux mots qui t’esquissent et assombrissent de leur trame ta présence palpable, l’avenir si bref que nous partagerons… Dans le silence de cette chambre solipsiste ta petite trompette teste le son qui annoncera le banquet, la fatale mélodie. Plutôt bourreau que musicien, cependant, tu feras un trou subtil, inexorable, prudemment pour ne pas envahir mon sommeil. Et à nouveau tu te hisseras dans les airs satisfait et sans but, un peu ivre, avec une pointe de sang assoupi, le sang qui brasse tant de brumes, le sang qui m’habite et me déshabite.

Regarde-moi bien, voisin qui convoites et poursuis en moi le plus inquiet, le plus intime. Regarde-moi comme je te regarde, serviteurs tous les deux de notre instinct, en surveillant la distance qui nous unit. Que mon sang ne te soit pas difficile, que mon exemple ne se répande pas.





De Gran Angular , DVD Ediciones, 2005





JORDI DOCE , (Gijón, Espagne, 1967)

Les traducteurs : MIGUEL ANGEL REAL Il se présente : Il poursuit des études de français à l’Université de Valladolid (Espagne), sa ville natale. Il travaille en 1992 à l’Agence France Presse à Paris. Agrégé d’espagnol, Inspecteur Pédagogique Régional dans l’Académie de Rennes en 2012, il enseigne au Lycée de Cornouaille à Quimper et intervient occasionnellement à l’Université de Bretagne Occidentale. Il se consacre aussi à la traduction de poèmes en collaboration avec Marceau Vasseur. Leurs traductions ont été publiées en 2008 par la revue Passage d’encres et en 2015 par le Festival de Cinéma de Douarnenez. En 2017 ils collaborent avec La Galla Ciencia (Espagne) et Le capital des mots. Il écrit également. En tant qu’auteur, certains de ses poèmes en français ont été publiés dans Le capital des mots. La revue vénézuélienne Letralia a mis en ligne certains de ses travaux en espagnol en avril 2017. Il a reçu le troisième prix du VII concours de Poésie "Atiniense" (Argentine) en 2016. MARCEAU VASSEUR Il se présente : Après des études de sciences politiques et de philosophie à l’Université de Toulouse, il devient professeur de lettres en Bretagne, Colombie, Vietnam, Espagne, montant parallèlement des spectacles de théâtre avec lycéens et étudiants. Il habite désormais à Douarnenez où il co-traduit de la poésie espagnole contemporaine. Il a publié avec Loreto Casado « C’est peut être du toc, la vie » (La vida puede ser una lata) de Pedro Casariego (Le Nouveau Commerce, 1996).