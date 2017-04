Des mots, des sons, des émotions

Et des hésitations sous tension

Arc tendu et brandi à bout de bras

Tonnerre de terre et de ciel sur les têtes et les corps

Alarme sur l’après-midi du voir

Bris de pluie et cri qui s’inscrit en l’écrit

Des mots qui scient les chants anciens

Des sons qui soufflent la souplesse de leur inspiration

Des émotions qui s’y abreuvent dans la scansion

Tire sur les heures hermétiques

Crible la futilité de tes énéides

Une hystérie de blanche nuit à la vie

GÉRARD LEYZIEUX