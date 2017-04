MALEDICTION

Coulée des prémices

L'interstice accusé en fond

Je blêmis toujours

Me dévoile

Et me détruit

Mes genoux se fissurent

Mes poignets blessés par les

Forces qui retiennent le silence

La route lourde et faible

Mes pas s'enlisent des parchemins de vase

Accroché au pire

Par

Une

Malédiction au parfum mièvre

***

LES DIABLES

Les diables et les lunes

La pluie grise

Les diables pénètrent la vie

Des lames de glaces et de feu

Et des larmes

Les consistances stationnaires

Révulsent et creusent nos rides

Anciennes et calmes

Les diables irriguent d'un sang chaud

Violet et répudient les étoiles sommaires

D'un regard ils foudroient

L'apparence du monde

En fait le chaos irrémédiable

Le chaos sous la lune

Le chaos fait de braise ardente

Les diables hurlent dans le noir

***

VERT ET LUMIERE

La prairie verte aux couleurs saturées

Transperce le bleu du ciel

Ces vagues

Qui

Rythment

Le flux sanguin

Les mots

S'enfoncent dans le bitume

L'écho noyé dans le vent

***

INSOMNIES

Epaulé par distraction

Ce sommeil qui silence

N'a de quoi

Les jambes et les

Bleus sont soudains

Cartographie les cœurs

Qui s'emmêlent

L'extrême suffisance

Il ne doit pas s'enfuir dans la nuit

Je demeure

***

TOURBILLON

Que les sens rougissent

Surviennent et dévorent

Je reçois le flux les limites

Qui s'effacent

L'atmosphère pressent

Un danger qui les ronces

Dans les épines

Qui déchirent

Je reçois sans compter

***

A DEUX PAS

Des connexions

Tracent une ligne

Sinueuse dans le vide

Elle, lisant mais

Les rouges

Sans source ni concept

Connexions

Télépathiques découvrent

Les idées

Les fantasmes ailés

J’adhère à l’esprit

Qui

Jaillit dans

Un tumulte de silence

FRANÇOIS IBANEZ

Il se présente :

Je suis de Nice, plutôt musicien généralement (punk, rock, rock'n'roll, plus d'une douzaine de disques parus un peu partout), mais il m'arrive d'écrire quand le besoin s'en fait sentir. Déjà publié dans une cinquantaine de revues, un blog existe :

http://francoisibanezpoesie.blogspot.fr/

… et 2 recueils devraient paraître (à compte d'éditeur) théoriquement en 2017 et 2018 chez A Contre-Pied et Tarmac.