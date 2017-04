Haïkus pour un amour





Des heures et des heures

Des jours et des jours

Flâner marcher avancer





Longs regards croisés

La peur au cœur

Premier amour inavoué





Aller et venir

Pour un désir un baiser

Hésiter trembler





Belle demoiselle

A lentement courtiser

Douce joie d’aimer





A côté de moi

Le parfum des rêves

Paradis d’un rendez-vous





Délice des mots

Longtemps retenus

Du bout des lèvres chantés





Des pas des mots doux

Des lèvres des baisers

Des riens des tout petits riens

Des jolis sourires

Au fond de mon cœur

Des étoiles des galaxies





Des soirs infinis

Des ciels jaunes comme des Turner

Des éveils d’enfants





Les souvenirs dansent

Bien au chaud de moi

Mon doux et cruel amour





Il est juste tard

Et le temps me fait douter

De la joie d’aimer





Belle demoiselle

Pour moi très bientôt

Viendra le temps de partir





Mais resteront à jamais

Les nuits étoilées

De nos jours heureux









07 avril 2017

ERIC DAUSSE

Il se présente :

Eric Dausse vit et travaille à Bordeaux. Il a publié deux livrets de poésie : « Origines » en 2013 et « Pauses » en 2014 aux Editions La Porte. Il a participé aux ouvrages collectifs : « Charlibre : le poème du jour d’après » en 2015 et « Voyage autour du monde (en 80 poèmes) » en 2016 aux Editions Corps Puce puis « Rouges » aux éditions de l’Aigrette (septembre 2016).