Aux Remorqueurs

(pour un accidentel compagnon de table,)

Ce mercredi midi

''Aux Remorqueurs'', port de Brest,

assis face à face à la table d'hôte

peut-être m'aurez-vous vu, l'ami,

cacher une larme

sur un poème

de Paul Jean Toulet

ou de Guillaume Apollinaire

Allez, n'en faites pas une affaire

et gardez pour vous ce plaisant secret

***

senso

Anne vient au toucher

enténébrée d’attente comme

l’oiseau que le lierre a

troublé.

absente et tout entière dans

sa pâleur de peau

elle n’attend rien d’autre qu’être

touchée.

toute à l’affût elle

ne laisse là qui tremble juste

de ne trembler pas assez

que sa supplique d’être

troublée.

tendue dans sa totale attente

Anne n’en finit pas d’atteindre

à ce toucher qu’elle

voudrait suspendre en

une éternité

tremblée.

***

Palimpseste









Quand elle se penche

Un livre s’ouvre

Feuillet toujours nouveau

lustrant le parchemin antique

Pandore, Hélène et Briséis

puis Marilyn et Bardot

Toute l ’épopée de l’humain

dans les plis de sa peau

quand elle se penche

CHARLES MADÉZO











Il se présente

Né à Douarnenez en 1939 d’une famille de marins, Charles Madézo a vécu son enfance dans ce petit port atlantique, où son vagabondage entre canots, estran et pêche au maquereau s’est constitué en véritable apprentissage maritime. Son regard sur le monde s’est ainsi aménagé un arrière-plan dont la mer n’est jamais absente. Inscrit Maritime dès l’âge de 16 ans, des études d’ingénieur l’ont conduit à construire des ponts et surtout des ouvrages maritimes. Depuis ses poèmes d’adolescence, ses écrits sont le témoignage d’une fréquentation à la fois réelle et onirique de l’océan, y compris des fonds sous-marins. Son premier livre publié, « La Cale Ronde » (1984) a obtenu le prix Édouard et Tristan Corbière (2003). « Glénan », le Prix Corail du Livre Maritime (2002) . Un roman, « La Passe des Sœurs » (2000) relate la confusion voulue et entretenue entre le femme et la mer. Après un périple professionnel entre la côte atlantique et le Moyen Orient, Charles Madézo vit près de Lorient où il anime un atelier d’écriture.