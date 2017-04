1.

Nous sommes venus aux abords de la ville

Estropiés par tant de gais mensonges

Le regard clair s’est mué en pâle monnaie

L’épiderme de la peur a tout enveloppé.

Nous sommes venus dans l’ombre de la vie

Le dos courbé par les grands miroirs fanés

Et nous portons encore une grâce fragile

Dans les paumes de nos mains libérées.

Nous sommes venus embrasser l’élégance

Mais aussi arrêter de marcher

Guérir nos pieds écorchés par notre absence

Assumer l’amour et l’inexistante beauté.

Nous sommes venus aux portes du matin

Créer un monde naïf et impossible

En bons voleurs d’espoir, en tristes malandrins

Nous sommes venus pleurer dans un sourire.

2.

Ce soir

La musique

Enivrera

L’impossible

Pas de deux

Perdu

Là

De l’heuchera

L’angoisse

Du peintre

Aux rumeurs

Egyptiennes

Le monde flou

Vivra

Rangé en pots

Toujours

A saisir.

3.

La nuit borde d’amertume

Les veufs et blêmes souvenirs

D’un espoir dont l’écriture

Crie des regards posthumes.

Dans le noir se dessine un enfant

Il arrose de son futur

Un arbre mécanique contre le temps

Et prie chaque jour

Pour le voir fleurir comme en terre.

L’horloge tourne lentement

L’aiguille lourde de solitude

L’enfant pleure l’impuissance

Qui le conduit au refuge des rêves.

Jusqu’à l’inévitable dénouement

De la floraison annoncée

On le couvre d’ironiques chants

L’enfant s’éteint

Sa tombe enfin garnie de fleurs.

L’arbre malgré les songes innocents

N’a jamais poussé. Trop mécanique.

ll n’y a pas d’amour

Tout au plus pas assez

L’air creuse des jours

Est d’une tristesse infinie.

4.

La vie - La chienne

La mort - La reine !

Tourne et déboule

Saoule se noie.

Cours et s’écroule

Couronne de roi !

La vie - La mienne

La mort - La chienne !

Clous et la croix

Seul sans loi.

Vices et écrous

Meurs partout !

La mort - La chienne

La vie - La naine.

La mort - La reine

La vie - La chienne.

5.

Le soir se courbe porteur d’espoir et de larmes

La mémoire creuse une ride au fond des yeux

Le souffle est court, visage rivé à la fenêtre

Qui se borde d’une buée chaude et ordinaire.

Le corps s’assèche, le sang lui manque

Demain encore le soleil rencontrera la mer

Une vague s’éloignera, nue de sa houle

La nature sera neutre de l’autre côté de la fenêtre.

Des fillettes courent assoiffées de bonheur

Dans les rires redondants de l’existence fade

Il y en a même une qui légère te ressemble

Elle danse dans les feuilles ivres du vent.

Le soir ferme enfin ses lourdes paupières

Avant les utopies absolues et pathétiques

Qui finissent toujours dans un soupir perdu

De l’amour vain des ultimes secondes.

La vie s’en va. Elle sourit aux nouvelles illusions.

CÉDRIC ROBERT

Il se présente :



Cédric Robert, né en 1986, de nationalité belge, est diplômé d'un master de réalisation de l'Institut des arts de diffusion de Louvain-La-Neuve. Sa thèse ayant pour thème «la contre-culture cinématographique, l'avant-garde et ses procédés pour réinventer le langage cinématographique » lui a valu une l'obtention d'une Grande Distinction. Auteur, poète, réalisateur, metteur en scène, il a réalisé plusieurs documentaires et films dont le court métrage «SINAN» sélectionné par plusieurs festivals internationaux et qui a notamment été primé à Bruxelles et à Porto. Il est également réalisateur en télévision.



Cédric Robert signe son premier livre «Souvenirs Tenus»Poésie, édité par Éditions du Pont de l'Europe, une édition française. L'avant-propos par Calo Brooklyn permet de donner une perspective prospective à la poésie de Cédric Robert par l'analogie métaphorique faite reliant celle-ci aux poètes russes des années 1914 « la Poésie du basculement ».



Depuis sa sortie en août 2014, « Souvenirs Tenus» a recueilli de nombreuses critiques de la part de professionnels et de lecteurs.



Il a depuis écrit un second livre, un essai cinématographique "Beat cinema" reconnu dans les milieux universitaires et par les amateurs d'art.



Actuellement, Cedric Robert prépare de nouveaux livres et films à venir prochainement.