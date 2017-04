on imagine mal où vont

toutes ces personnes

perdues

à moins que

ce ne soit pour retrouver

un mari une femme

un travail à l'autre bout de la ville

un appartement tout près du bureau

ou la gare la plus proche

pour prendre le prochain train

vers l'océan

quelques minutes de silence

peut-être

rejoignent-elles

leur enfance?

***

Elle a voulu rattraper

le temps perdu

s'est penchée à la fenêtre

de son appartement du

cinquième étage

juste une seconde

apercevoir

d'autres rêves

***

ils dorment

mangent

s'embrassent

fument toute la nuit

rêvent d'ailleurs

regardent regardent

autour d'eux

et hantent les rues

parfois

(avant de mourir)

***

La géométrie des nuits

des rues des doutes

n'en finit pas

envahit l'espace

ces voix qui reviennent à la vie

au matin

C'est peut-être ce que nous cherchons

après tout

***

parmi les pierres

comme des vagues

les ombres surgissent

encouragées par les voix

des habitants

CÉDRIC MERLAND

