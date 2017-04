Exil













La brûlure des oiseaux

dans le silence de leurs corps.





Au ciel, leurs ailes déployées

froissées de soie,

s’effritent, s’effilochent





comme des pétales de rose

déchiquetés par leur bec

déjà ensanglanté de soir.





Et dans le soir rouge,

leur voix éraillée d’absence

hurle à la mort puis à l’exil.















***





Harpe









Le soleil troue d’ocelles d’or

l’insensible regard de mon ciel.

Mes doigts gantés de lumière,

tels une araignée frêle du midi,

tissent de fines arantèles

avec le fil cuivré de mon jour blond.





Je joue de la harpe

sur les cordes translucides

de mon ciel devenu bleu





Comme une mélodie marine

qui résonne en écho à moi-même,

en écho à mon enfance éclose

dans le calice froissé

d’une rose d’été citadine.





ALIX LERMAN ENRIQUEZ



Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen