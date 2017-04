Echo













Presqu’à l’aube,

le rire clair de l’enfant

résonne dans le silence

de mon jour bleu.





Comme un air d’harmonica,

de pipeau en bois qui s’affûte

à l’écorce de mon arbre

trempé de pluie,





qui s’arrime à mon âme,

vagabonde erratique,

à mon cri d’enfance

et de fanfare,





qui anime mes doigts

déjà gourds de silence,

blessés de vie,

dans le souvenir

encore intact de ton cri.









***









La marelle









Une petite fille joue à la marelle

tandis que l’ombre des arbres

s’imprime sur le ciel de graviers bleus,

sur une terre de cailloux bruns.





Marelle de mon enfance

tracée à la craie blanche d’écolier,

assombrie par le soir

lorsqu’il se fait tard, trop tard.





L’ombre des tilleuls : dentelle verte,

odorante, perforée de silence et de pluie,

raie de noir les bancs publics

et le bitume écartelé de ma nuit d’ombre.

et mon corps de soie sombre et de suie.





Dans le square arboré, humide,

un tourniquet s’élance.

Il tourne à vide.

L’enfant est parti déjà.





La marelle s’efface elle aussi

et les traces de craie

presqu’à peine perceptibles,





trempées de pluie

et du poids de mes ans,

s’inscrivent en filigrane

au creux de mes souvenirs,

au creux de ma nuit blanche,

de mes rêves enfouis.









ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire, Le Capital des mots , Recours au Poème et Lichen.