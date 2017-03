Nota del autor:

La piel del vigilante toma como punto de partida los personajes y la trama del clásico del cómic Watchmen, escrito por Alan Moore y David Gibbons a mediados de los años 80; construyendo un juego de máscaras en el que cada poema se corresponde con un monólogo dramático de uno de los personajes (el Comediante, Ozymandias, el Náufrago, etc.) que deben ser vistos como arquetipos de interpretación abierta y no como referencias culturales cerradas. La máscara que cubre a los protagonistas de Watchmen es la misma que desfigura el rostro de la literatura, también la que nos hace conscientes de la carga teatral del discurso poético. Mi voz se diluye tras el disfraz de esas miradas ficticias al igual que las suyas bajo mis palabras o las de los autores que encabezan los poemas. No soy yo, ni Watchmen, ni las citas, quien configura el sentido de La piel del vigilante; es la realidad la que se filtra por los poros de esta máscara que ahora deberá cubrir el rostro y las pupilas del lector.





Note de l’auteur :

La peau du gardien prend comme point de départ les personnages et l’argument du classique de la bande dessinée Watchmen , écrite par Alan Moore et dessinée par Dave Gibbons au milieu des années 80 , en construisant un jeu de masques dans lequel chaque poème correspond à un monologue dramatique de l’un des personnages (le Comédien, Ozymandias, le Naufragé, etc.), qui doivent être vus comme des archétypes d’une interprétation ouverte et non pas comme références culturelles fermées. Le masque qui couvre les protagonistes de Watchmen est le même que celui qui défigure le visage de la littérature, ainsi que celui qui nous rend conscients de la charge théâtrale du discours poétique. Ma voix se dilue derrière le déguisement de ces regards fictifs, de même que les leurs sous mes mots ou sous ceux des auteurs au début de chaque poème. Ce n’est ni moi, ni Watchmen, ni les citations qui configurent le sens de La peau du gardien ; c’est la réalité qui s’infiltre à travers les pores de ce masque qui maintenant devra couvrir le visage et les pupilles du lecteur.

***









El comediante

Un sudario manchado, un traje de segunda mano de harapos y sedas, un disfraz.

(The Velvet Underground)





Es cierto que los hombres se disfrazan

para acercarse más a la verdad.





Vi la piel del incendio derramarse

como un río de algas,

y supe que los cuerpos calcinados

conservan su sonrisa en la ceniza.





Siempre recuerdo las miradas huecas,

los gestos delatores, el perfume

que renuncia a los párpados

para volverse sólido y antiguo.





La condición humana es una mueca.





Yo vi cómo unas manos escarbaron la tierra

para encontrar un agua del color de su alma,

y vi cómo se hundían bajo su propia arena.





Soporté la mirada de este mundo

y rompí a carcajadas cada velo.





Había comprendido la broma de la vida.









Le comédien

Un suaire taché, un costume d'occasion de haillons et de soies, un déguisement. (The Velvet Underground)









Il est vrai que les hommes se déguisent

pour se rapprocher plus de la vérité.





J’ai vu la peau de l’incendie se répandre

comme un fleuve d’algues,

et j’ai su que les corps calcinés

conservent leur sourire dans la cendre.





Je me rappelle toujours les regards creux,

les gestes délateurs, le parfum

qui renonce aux paupières

pour devenir solide et ancien.





La condition humaine est une grimace.





J’ai vu comment des mains ont creusé la terre

pour trouver une eau couleur de leur âme,

et j’ai vu comment elles s’enfonçaient sous leur propre sable.





J’ai supporté le regard de ce monde

et j’ai rompu par des éclats de rire chaque voile.





J’avais compris la farce de la vie.















***













El búho nocturno

Esa piel desprendida que no puede besarse más que en pluma

(Vicente Aleixandre)









Los secretos del aire, su ambigua partitura,

esclavizados soles

que se han vuelto metal por culpa del silencio,

yacen dentro de mí

y no me pertenecen,

porque cerré la puerta

para no oír el flujo del vacío

arañando la tapa de aquel féretro.





Volví a tener un rostro,

la miseria de ser una persona.





La sangre no obedece a los cuerpos desnudos,

no responden las venas.

Es hora de volver.





No queda más salida que esta puerta,

al final del camino

nos decide el principio:

los secretos del aire, su ambigua partitura,

que nadie reconozca el color de mis ojos.













Le hibou nocturne

« Cette peau détachée qu'on ne peut embrasser qu'en tant que plume » (Vicente Aleixandre)









Les secrets de l’air, leur partition ambiguë,

soleils asservis

métallisés par la faute du silence,

gisent en moi

et ne m’appartiennent pas,

car j’ai fermé la porte

pour ne pas entendre le flux du vide

gratter le couvercle de ce cercueil.





J’ai retrouvé un visage,

la misère d’être une personne.





Le sang n’obéit pas aux corps dénudés,

les veines ne répondent pas.

Il est l’heure de rentrer.





Il n’y a d’autre issue que cette porte,

à la fin du chemin

le début nous décide :

les secrets de l’air, leur partition ambiguë,

que personne ne reconnaisse la couleur de mes yeux.





***