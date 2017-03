Dernière feuille morte,

sur le trottoir glisse,

poussée par la brise douce

comme un vieux soldat rampant

sur le champ de bataille désormais silencieux.

Sa rumeur comme un froissement

chuchote la mort de l'hiver.

***

La maison a changé.

Le soleil inonde les pièces,

premières fleurs dans le vase bleu,

les mouches s'invitent et dansent dans l'air,

par les fenêtres entrouvertes l'orchestre a débuté sa mélodie.

Le plancher craque doucement comme un bâillement de réveil,

sous les pantoufles son grincement est une invitation à danser.

Visage souriant, l'envie de chantonner

les heures passent paisible au rythme de l’émotion nouvelle.

***

l'éclosion comme des pétards silencieux

le printemps se pare

pour son bal.

Commence le tintamarre joyeux des oiseaux

dans les branchages

les sourires dérident les visages.

***

Printemps en pagaille,





Les dents de lion

sur le pied de guerre

cernés par les herbes folles

tentent une percée.

Petits soleils narguent le géant

le temps du jour

parfois punis par une main connaisseuse

qui les tournera en vinaigrette.

Une brise caresse le champ de bataille :

douce trêve.

***

L'enfant rêveur

sur le chemin de l'école

voit la cabane qu'il construit,

immense

pour sa taille de petit bonhomme ;

un palais enchanté.

Il dépose sur la main de sa mère un baiser,

regard brillant

pour sa reine...

***

Je ne me lasse pas

de ses baisers papillon

alors que la cour de récréation

absorbe son petit corps.

Effet boomerang

mes lèvres se tendent.

Mon regard couve.

Le clac des mains de la maîtresse

ramène l'ordre dans le désordre joyeux.

Les fourmis rentrent dans la fourmilière.

Place nette.

LAETITIA GAND

Elle se présente :







Auteure et chroniqueuse littéraire née à Neufchâteau dans les Vosges (88) en 1979, elle vit désormais dans le Territoire de Belfort (90). Dès l'enfance attirée par les livres et le monde littéraire, elle a suivi des études dans le domaine. Son écriture est variée et sensible passant de la poésie au conte, la nouvelle, le dialogue.... Toujours des projets plein la tête dont un essai et un roman tout en continuant d'écrire de la poésie son art premier.





- Le roman du temps qui passe, éditions Joseph Ouaknine, 2011

- Entendez-vous...cette chaleur jaune? éditions Clair de Plume 34, 2012 (plus d'éditeur pour le moment)

- Traces de vie, éditions Omri Ezarti, 2013 ( réédité aux éditions Cana, 2016 ), Mention du Prix Al Bayane de poésie 2013