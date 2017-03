de la puanteur, de l’horrible, et vaste, et beau

Et songe que l’Empereur et quelques amis

Au chaos Et qui peut être plus tard

Ce que le bonheur et le plus excellent peuvent nommer sien »

JOSÉ MARIA ALVAREZ

Présentation par Marceau Vasseur et Miguel Angel Real

José María Álvarez (Carthagène, 1942) est l’un des plus prestigieux auteurs espagnols. Poète, romancier, sa vie entière a été consacrée à la littérature, au développement de la culture et aux voyages. De sa très vaste bibliographie se détache « Museo de Cera » , qui est une très large compilation de la plupart de ses œuvres. Il a traduit à l'espagnol l'oeuvre de Konstantino Kavafis, Hölderlin, la poésie de Robert Louis Stevenson, T. S. Eliot, François Villon et Shakespeare, parmi d’autres. En 1985 il organise un Hommage Mondial à Ezra Pound à Venise, et en 1990 il est nommé docteur Honoris Causa par l’Université de Dowling, New York, pour l’ensemble de son œuvre. Ses livres, dont la plupart peuvent être téléchargés gratuitement sur son site web www.josemaria-alvarez.com ont été traduits à plus de 20 langues.

Présent dans « Nueve novísimos poetas españoles », la célèbre anthologie de J.M. Castellet qui créa la polémique en 1970 en ouvrant de nouvelles perspectives à la poésie espagnole, J.M. Alvarez s’inscrit d’abord dans l’avant garde de l’époque, qui rompt avec la poésie sociale et revendique une création pleine de liberté et de références culturelles qu’on appellera ensuite « culturalisme », dont le langage soigné et la musicalité baroque invitent sans cesse au voyage, qu’il soit réel ou intérieur.





LES TRADUCTEURS





MARCEAU VASSEUR

Il se présente :

Après des études de sciences politiques et de philosophie à l’Université de Toulouse, il devient professeur de lettres en Bretagne, Colombie, Vietnam, Espagne, montant parallèlement des spectacles de théâtre avec lycéens et étudiants. Il habite désormais à Douarnenez où il co-traduit de la poésie espagnole contemporaine. Il a publié avec Loreto Casado « C’est peut être du toc, la vie » (La vida puede ser una lata) de Pedro Casariego (Le Nouveau Commerce, 1996).

***



MIGUEL ANGEL REAL

Il se présente :

Il poursuit des études de français à l’Université de Valladolid (Espagne), sa ville natale. Il travaille en 1992 à l’Agence France Presse à Paris. Agrégé d’espagnol, Inspecteur Pédagogique Régional dans l’Académie de Rennes en 2012, il enseigne au Lycée de Cornouaille à Quimper et intervient occasionnellement à l’Université de Bretagne Occidentale. Il se consacre aussi à la traduction et à l’écriture de poèmes. La revue Passage d’encres a publié certaines de ses traductions en collaboration avec Marceau Vasseur, en 2008.