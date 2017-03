Horizontal flottement à hauteur variable

Sous les rayons de quelque chaud soleil

Paupières closes sur le déplacement

Sens unique, sens interdit, sens essentiel

Sensation de vagues légères et lourdes

Sentir s’oublier aux flux aériens

Sous les vents marins glisser à la disparition

Dans d’insaisissables soubresauts d’inaction

GÉRARD LEYZIEUX