Paris l'écume

comme une

pensée

sauvage

Paris l'étrangère

au parfum

inoubliable

Paris la seule

qu'on retrouve

à chaque fois

entre ses bras

***

sans pour autant

déprendre

amour me fait songer

lente agonie

des pluies

voitures bleues

qui crissent

quel miroir si soudain

las

***

quelques images

assemblées

ça et là

font le rêve

quotidien

absurde

parfois

d'un monde

plus rassurant

plus en écho