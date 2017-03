le froid de l’hiver

ne gèle plus les cris

on jette la nuit

les enfants encore endormis

les ventres ouverts par le crime

les oiseaux au bord des routes

les yeux explosent

lorsque la bouche n’a plus de mots

laissant un temps les sons

nos veines muettes

nos bouches en sang

c’est un enfant nu

qu’on recouvre

aux cris des bombes

une fillette sans souffle

ramassée à côté

des débris de sa maison

les chaussures enjambent

les sœurs les tas de cendres

c’est un enfant qui shoote

les trompettes du ciel

les bras les yeux les jambes

dévalent ce matin clair

interminable regard

en poudre sur les éboulis

le sang dans la bouche

même l’oiseau hurle

de se taire

c’est un enfant qu’on shoote

une ivresse qui ravage

les bras les jambes au hasard

la casquette sur les yeux

ne se trompe de jouet

on ramasse les fusées

le ciel est à terre

les visages hurlés

jusqu’au silence

- ébouriffés –

j’ai pelé l’écorce

et les cris sont montés

j’ai passé le chiffon sur le taureau

et jeté les roses au pied du mur

j’ai montré ce cri à ma femme

on ne pouvait croire

nos mains tremblaient

l’écume lente avançait

il nous fallait respirer vite

les papillons ivres

les fleurs de nos oliviers

les plaies azur de notre sort

ta robe à fleur qu’on ôte

la nuit le jour avance

tempête sur ton sable rouge

à mon tour je crie

dès l’aurore

toi et moi,

ma femme dans le noir

quand le soleil se lève

nous ne tremblerons pas au bord

ta robe légère

mes mains sur tes hanches

je t’emporte

sur notre plage

DIDIER BAZILE

Il se présente :

Né en 1968 à Châteaubriant (44). Chercheur Géographe et Agroécologue, j’ai vécu de nombreuses années à l’étranger à Bamako au Mali (7 ans), à Antananarivo à Madagascar (2 ans), à Valparaiso au Chili (4 ans) puis à Rome en Italie (2 ans).

Je suis maintenant installé dans la garrigue près de Montpellier. Sensible de nature et bercé par mes nombreuses rencontres, je porte en moi les cris du monde. Ma poésie est empreinte de douceur dans son écriture, d’humanisme, même si elle reflète les douleurs et les blessures à vif.

Quelques publications de poésie :

Un premier recueil Sortir d’une Valse en trois temps . Editions Baudelaire (France), 2010.

Et des textes en revues :