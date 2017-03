LE CAPITAL DES MOTS - CLÉMENT G.SECOND

CLÉMENT G.SECOND

Il se présente :

Clément G. Second

Écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il nomme Brefs , sonnets, formes libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils dont un, Porteur Silence , paraîtra en 2017 aux Éditions Unicité de François Mocaër, et deux autres en cours.

Collabore à des revues depuis fin 2013 pour l’ouverture et le partage. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots , La Cause Littéraire, 17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel , et d’ici quelque temps dans Décharge et Verso.

Plusieurs réalisations de pair avec la photographe Agnès Delrieu (revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre)

Fréquente littérature, arts, philosophie et spiritualité.

Se sent proche de toute écriture qui « donne à lire et à deviner » (Sagesse chinoise), dans laquelle « une seule chose compte, celle qui ne peut être expliquée » (Georges Braque), et qui relève du constat d’Albert Camus : « L’expression commence où la pensée finit ».