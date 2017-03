L’oiseau

L’oiseau quitte son nid.

J’écoute la tessiture

de son chant,

l’harmonie de son silence

dans le jour bleu.





Juché sur mon épaule,

l’oiseau longe avec moi

mon sentier de rocaille,

où s’effritent pêle-mêle

les pierres ardentes de ma vie.





Pierres d’insolence,

parfois silex tranchants

rougeoyants à l’aurore,

trempés encore du sang

de mes veines, de mes plaies,

d’un corps à corps avec ma nuit.





Puis l’oiseau s’envole.

J’écoute sa blessure,

sa plainte rauque

qui sonne comme un pleur

dans le jour bleu,













J’écoute sa blessure

comme une larme

dans la lumière

crue de l’été.





A rêver, à pleurer,

nous sommes deux.

ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire et Le Capital des mots .

Enfin, elle est l’auteur de proses poétiques sur le site de l’éditeur Hervé Roth éditeur et nourrit son propre blog Perles de poésie à l’aide de petits billets d’humeur teintés d’humour et de rêverie.