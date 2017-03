Ablution au crépuscule









Sauf si le vent souffle aguichant

Sauf s’il octroie son désarroi à son chant

Aux pieds d’un crépuscule allaitant.

Annonçant un jour minuscule.

Qui implore un lendemain chuchotant

Sauf si le matin est majuscule

Ou un « aussitôt » affluent

Ou un « ailleurs » brillant.

Qui féconde la semence de mon sillon..

D’où surgit mon horizon

Je me soumets au présage adhérant..

Aux sommet des afférents

Dans un « ailleurs » Sacrement

Qui fait ses ablutions rituelles

Du matin au soir au Mikvé.. (1)

Sous l’aile de la Haskala (2)

Ou sous l’aile d’une obédience pieuse ..

Où compte, la femme, ses sept jours rituels. (3)

Ou sous l’aile d’un couvent catholique

Ou sous une voûte islamique

Peu importe, d’où vint le baptême

Ou sa destinée juridictionnelle ..éternelle

Peu importe, d’où suinte la purification émotionnelle

Sa clémence qui ne contient qu’un barème spirituel :

entre églises , mosquées, synagogues et leurs fibres cultuelles .

pourvu que l’eau purifie tout acte diabolique..

dans ce monde haineux et patraque

à quoi bon remuer cette eau purifiée..

Dans cette haine et ces guerres sanguinaires.

Pourquoi ne pas attendre ensemble..

L’immersion totale de nos corps

Pourquoi ne pas accéder à l’ablution Susceptible

Du levant au crépuscule.

Du samedi au vendredi

Et répandre, en paix, les œuvres de Verdi (4)

Au lieu d’entasser les cadavres ..

Impurs entre rochers et rivières. AHMED KHETTAOUI Écrivain et ancien journaliste algérien.



1) Mikvé : est un bain rituel utilisé pour l’ablution (judaïsme)

2) : La Haskala : est un mouvement de pensée juif .

3) Sept jours , rituellement chez la femme juive , elle compte 7 jours après les règles pour qu’elle puisse contacter son mari sexuellement .

4) Verdi : Giuseppe Fortunino Francesco Verdi est un compositeur romantique Italien , né le 10 octobre 1813 à Roncole et mort le 27 janvier 1901 à Milan.