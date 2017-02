il y aurait une fois

il y aurait de très vieux temps qui

viendraient de l’antérieur

il y aurait des passés tout simples

il y aurait beaucoup d’imparfaits

et peu de perfection malgré la tentative des

plus-que-parfaits

il y aurait des multitudes de présents

se bousculant pour s’offrir tout de suite

il y aurait de clairs indicatifs et

de subjugués subjonctifs

il y aurait des conditionnels qui

le disputeraient aux futurs

d’impérieux impératifs

d’équivoques participes

il y aurait aussi

des infinitifs jouant aux substantifs

tout cela serait une question de mode

tout cela

prendrait beaucoup de temps

PATRICK LE DIVENAH

Il se présente :

Il serait de sang breton, de naissance angevine, d’habitat parisien.

Bigame, apparemment, car aussi amoureux du mot que l’image - d’où leur association parfois, dans des textes ou des collages (illustration de couvertures et de revues). Aspiré par le souffle, inspiré par la spirale, l’absurde, la poésie des sciences et bien d’autres choses encore, avec passion.